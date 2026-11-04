Ασταμάτητος ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ!
ΓΗΠΕΔΟ
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Θέμα χρόνου να εξανλτηθούν όλα τα εισιτήρια.
Είναι δεδομένο ότι θα εξαντλήσουν όλα τα εισιτήρια που έχουν στη διάθεσή τους οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ για το παιχνίδι με τον Άρη την προσεχή Κυριακή στο ΓΣΠ (19:00), όπου οι γαλαζοκίτρινοι θα γιορτάσουν τα 100 χρόνια ζωής τους. Το θέμα είναι το πότε!
Μετά την πρωϊνή ανακοίνωση ότι υπήρξε sold-out για το κάτω διάζωμα της δυτικής, ο ΑΠΟΕΛ εξέδωσε νέα ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια και στην ανατολική κερκίδα.
Η ανάρτηση: «Ενημερώνουμε ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια στην Ανατολική κερκίδα, για τον αγώνα της Κυριακής ΑΠΟΕΛ - Άρης Λ/σού».