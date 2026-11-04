Νίστρουπ: «Νίκη, 24άδα και ένα βήμα τη φορά - Δεν είναι όπως πριν τρεις μήνες η ΤΣΣΚΑ»

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ στη συνέντευξη Τύπου του παιχνιδιού για την 3η αγωνιστική του Conference League :

Για το πιθανό θετικό αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού και την 8άδα για τα νοκ-άουτ: «Ένα βήμα τη φορά, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό στη League Phase. Ο Παναθηναϊκός είχε μία πολύ δύσκολη κλήρωση και αντιμετωπίζουμε όλα τα ματς με μεγάλο σεβασμό. Θέλουμε τη νίκη για να εξασφαλίσουμε την 24άδα και μετά θα δούμε τα επόμενα βήματα».

Για το επίπεδο της ΤΣΣΚΑ: «Είναι πολύ επικίνδυνο να βάζουμε τα παιχνίδια σε κατηγορίες εύκολων και δύσκολων αγώνων. Είναι στο ίδιο επίπεδο με εμάς η ΤΣΣΚΑ, είναι πολύ διαφορετική απ’ ό,τι ήταν πριν τρεις μήνες. Δεν μπορώ να πω κάτι για την πορεία του ΟΦΗ γιατί κατάφερε επάξια να προκριθεί στη League Phase, αλλά η ΤΣΣΚΑ έχει χάσει μόνο ένα ματς από τότε.

Η ΤΣΣΚΑ είναι κορυφαία ομάδα στο πρωτάθλημά της μαζί με τη Λέφσκι. Κάθε ματς είναι δύσκολο. Δεν είμαστε ακόμα τόσο καλοί που μπορούμε να πούμε ότι το ένα παιχνίδι είναι εύκολο ή το άλλο είναι πιο εύκολο. Αν φτάσουμε στο επίπεδό μας θα είμαστε πολύ δυνατοί κόντρα σε κάθε αντίπαλο».

Για το πιθανό rotation που μπορεί να παρουσιάσει: «Το ένα πράγμα είναι η νίκη την Πέμπτη και το άλλο η νίκη την Κυριακή. Έχω πάρα πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές σε πολλές θέσεις, αλλά δεν σημαίνει ότι θα δούμε πολλές αλλαγές. Θα παρουσιάσουμε μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα στην αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ».