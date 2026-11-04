Επαφές της Μπάγερν με τον μάνατζερ του Όντεγκααρντ

Ο Μάρτιν Όντεγκααρντ είναι ένας από τους αγαπημένους παίκτες του Μίκελ Αρτέτα στην Αρσεναλ και ο Ισπανός τεχνικός προέτρεψε τη διοίκηση να τον επιβραβεύσει με την επέκταση του συμβολαίου του. Ο 27χρονος Νορβηγός διεθνής επιθετικός μέσος εντυπωσιάζει στην Αγγλία και έχει συμβόλαιο με τους «κανονιέρηδες» έως το καλοκαίρι του 2028, αλλά δεν έχει αποφασίσει αν θα υπογράψει το νέο συμβόλαιο, καθώς δείχνει ενδιαφέρον για την πρόταση που κατέθεσε η Μπάγερν Μονάχου στον μάνατζερ του, όπως σχετικά υποστηρίζει το «Sky Germany».

Ο αρχηγός των «κανονιέρηδων», που αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2021 από την Ρεάλ Μαδρίτης αντί 40 εκατ. ευρώ, έχει πρόταση από την Αρσεναλ να βάλει την υπογραφή του στην τριετή επέκταση του συμβολαίου του, μέχρι τον Ιούνιο του 2031, αυξάνοντας τις αποδοχές του από τα επτά στα δέκα εκατ. ευρώ, αλλά δεν έχει απαντήσει ακόμη, καθώς εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να φύγει το προσεχές καλοκαίρι από το Λονδίνο με προορισμό το Μόναχο.