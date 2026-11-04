Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής του Conference League με προπόνηση το πρωί της Τετάρτης στο Κορωπί ενόψει της αναμέτρησης με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας το βράδυ της Πέμπτης στο ΟΑΚΑ.

Οι «πράσινοι» δούλεψαν με ασκήσεις κυκλοφορίας, παιχνίδι σε μικρούς χώρους, τακτική και στατικές φάσεις και αμέσως μετά, λίγο πριν τη συνέντευξη Τύπου, έγιναν γνωστοί οι διαθέσιμοι για το παιχνίδι με τους Βούλγαρους.

Υπενθυμίζεται πως ο Σαλάχ - Εντίν δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στη League Phase με την πράσινη φανέλα...

Αναλυτικά η αποστολή του «τριφυλλιού» :

Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Κάνγκουα, Λούζα, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.