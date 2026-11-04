Μπαρτσελόνα: Χάνει Ρόδρι για έναν μήνα

Νοκ άουτ για το υπόλοιπο του Νοεμβρίου τέθηκε ο Ρόδρι. Ο μέσος της Μπαρτσελόνα υπέστη θλάση στον δεξιό δικέφαλο στη χθεσινή αναμέτρηση με την Άστον Βίλα για το Champions League (3-0).

Ο 30χρονος άσος θα χάσει μεταξύ άλλων και το ντέρμπι της Κυριακής απέναντι στην Ατλέτικο στη Μαδρίτη (22:00) για την LaLiga, ενώ θα απουσιάσει και από τα δύο παιχνίδια της Ισπανίας για το Nations League με την Τσεχία (12/11) εκτός και την Αγγλία (15/11) εντός έδρας.

Φέτος ο Ρόδρι έχει 14 συμμετοχές, 1 γκολ και 1 ασίστ σε πρωτάθλημα και Champions League με την «Μπάρτσα».