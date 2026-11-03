Ο αρχιτέκτονας του έπους των «8» επιστρέφει: Στη γιορτή του ΑΠΟΕΛ ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς!

Επίσημος προσκεκλημένος στους μεγάλους εορτασμούς για τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ θα είναι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς! Ο Σέρβος τεχνικός, ο οποίος αποτελεί αναμφίβολα τον πιο επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία του συλλόγου, θα παρευρεθεί την ερχόμενη Κυριακή στο ΓΣΠ.

Η εμβληματική παρουσία του στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ ταυτίστηκε με την πιο χρυσή σελίδα της ομάδας, καθώς οδήγησε τους γαλαζοκίτρινους στην επική και αξέχαστη πορεία μέχρι τους «8» του Τσάμπιονς Λιγκ. Η παρουσία του αποτελεί και ένα δώρο για τον κόσμο της ομάδας, ο οποίος τρέφει τεράστια εκτίμηση και σεβασμό προς το πρόσωπό του.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις για τον έναν αιώνα ζωής του ΑΠΟΕΛ θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή, στο πλαίσιο του μεγάλου ντέρμπι απέναντι στον Άρη στο ΓΣΠ για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η παρουσία του νυν προπονητή της Εθνικής Ελλάδας προσδίδει ξεχωριστό βάρος και συγκινησιακό χαρακτήρα σε μια βραδιά που αναμένεται να εξελιχθεί σε μια μοναδική γιορτή για τους φίλους της ομάδας.