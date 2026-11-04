ΑΠΟΕΛ: Ο αιώνας του Θρύλου σε αριθμούς που προκαλούν δέος!

Με την επική, όπως εξελίχθηκε, νίκη (1-2) του επί της Ομόνοιας Αραδίππου, ο ΑΠΟΕΛ πέτυχε το πρώτο του διπλό στην τρέχουσα περίοδο, πανηγυρίζοντας την τέταρτη φετινή νίκη και πέμπτη εάν υπολογίζουμε και αυτήν που είχε στο κύπελλο. Αυτός ήταν και ο τελευταίος αγώνας των γαλαζοκιτρίνων πριν από τη συμπλήρωση των 100 χρόνων ζωής της ομάδας, μπαίνοντας σε μία εορταστική εβδομάδα, η οποία θα κορυφωθεί την ερχόμενη Κυριακή, 8 Νοεμβρίου, στον αγώνα στο ΓΣΠ απέναντι στον Άρη, ανήμερα της 100ούς επετείου.

Σε αυτά τα εκατό χρόνια η ομάδα της Λευκωσίας έδωσε 2.843 αγώνες. Με το τρίποντο που πήρε σε βάρος της Ομόνοιας Αραδίππου κλείνει την 100ετία με 1.617 νίκες. Κέρδισε δηλαδή πέραν των μισών της αγώνων που έδωσε, σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στα υπόλοιπα παιχνίδια σημείωσε 589 ισοπαλίες και 637 ήττες. Όσον αφορά το σκοράρισμα, με τα δύο τέρματα του Μπακασέτα, με τα οποία ο Ελλαδίτης έφθασε τα τέσσερα με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα, συμπληρώθηκαν 5.749 στη μέχρι τώρα ιστορία του ΑΠΟΕΛ, που έχει παθητικό 2.977 γκολ.

Σαφώς, τα περισσότερα παιχνίδια οι γαλαζοκίτρινοι τα έδωσαν στο πρωτάθλημα, μετρώντας πλέον 86 συμμετοχές στην ανώτατη κατηγορία του κυπριακού ποδοσφαίρου και μαζί με την ΑΕΛ είναι οι ομάδες με τις περισσότερες παρουσίες στα «σαλόνια των μεγάλων». Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, με τη βοήθεια και των καταγραμμένων αγώνων της ομάδας στο βιβλίο ΑΠΟΕΛ 1926 – 2026, 100 χρόνια Θρύλος, το οποίο πρόσφατα κυκλοφόρησε, ο ΑΠΟΕΛ στα 100 χρόνια ζωής του έδωσε 2.103 αγώνες στο πρωτάθλημα, έχοντας απολογισμό 1.241 νίκες, 458 ισοπαλίες και 404 ήττες. Από εκεί και πέρα, οι γαλαζοκίτρινοι διαγωνίστηκαν, σε Κύπρο και εξωτερικό, στις εξής διοργανώσεις: ανεπίσημο πρωτάθλημα (28 αγώνες, 19 νίκες, 3 ισοπαλίες, 6 ήττες), κύπελλο (393 αγώνες, 244 νίκες, 61 ισοπαλίες, 88 ήττες), ασπίδα (28 αγώνες, 14 νίκες, 3 ισοπαλίες, 11 ήττες), ανεπίσημη ασπίδα (2 αγώνες, 1 νίκη, 1 ήττα), κύπελλα Ευρώπης (248 αγώνες, 86 νίκες, 57 ισοπαλίες, 105 ήττες), πανελλήνιο πρωτάθλημα (36 αγώνες, 12 νίκες, 5 ισοπαλίες, 19 ήττες), κύπελλο Ελλάδας (1 αγώνα, 1 ήττα) και κύπελλο Μεγάλης (4 αγώνες, 2 ισοπαλίες, 2 ήττες).

Πρώτος σκόρερ όλων των εποχών για τους γαλαζοκιτρίνους ο Γιάννος Ιωάννου, που πανηγύρισε 262 τέρματα με τη φανέλα της ομάδας της Λευκωσίας, αποκτώντας και το προσωνύμιο «μίστερ γκολ». Πρώτος σε συμμετοχές στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ είναι ο Νούνο Μοράις που αγωνίστηκε σε 526 παιχνίδια.