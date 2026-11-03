Ένας αιώνας θρύλος, μια ζωή δεμένοι!

Σιγά που θα έλειπε ο «Στρατηγός» από το ραντεβού με την ιστορία! Η είδηση της επιστροφής του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα 100χρονα του ΑΠΟΕΛ προκάλεσε, όπως είναι λογικό, ρίγη συγκίνησης ανάμεσα στις τάξεις της ομάδας, αλλά η αλήθεια είναι κανείς δεν φανταζόταν αυτή τη γιορτή χωρίς τον αρχιτέκτονα του χρυσού έπους των «8» του Champions League.

Ο άνθρωπος που ταύτισε το όνομά του με τις πιο ένδοξες σελίδες του συλλόγου επιστρέφει εκεί όπου λατρεύτηκαν όσο λίγοι! Οι χιλιάδες οπαδοί του ΑΠΟΕΛ ανυπομονούν να του χαρίσουν ακόμη ένα θερμό χειροκρότημα.