Γεμίζει το ΓΣΠ για τα 100χρονα – Η ενημέρωση του ΑΠΟΕΛ

Πρωινή ενημέρωση από τον ΑΠΟΕΛ σε σχέση με τα εισιτήρια του κυριακάτικου αγώνα με τον Άρη στο ΓΣΠ (19:00), όπου ο σύλλογος θα γιορτάσει τα 100 χρόνια ιστορίας του με μια φαντασμαγορική εκδήλωση

Η ανάρτηση του ΑΠΟΕΛ αναφέρει: «Ενημερώνουμε ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια στο κάτω διάζωμα της Δυτικής κερκίδας, για τον αγώνα της Κυριακής ΑΠΟΕΛ - Άρης Λ/σού».