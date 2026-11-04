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Γεμίζει το ΓΣΠ για τα 100χρονα – Η ενημέρωση του ΑΠΟΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

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Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια στο κάτω διάζωμα της δυτικής κερκίδας του ΓΣΠ.

Πρωινή ενημέρωση από τον ΑΠΟΕΛ σε σχέση με τα εισιτήρια του κυριακάτικου αγώνα με τον Άρη στο ΓΣΠ (19:00), όπου ο σύλλογος θα γιορτάσει τα 100 χρόνια ιστορίας του με μια φαντασμαγορική εκδήλωση

Η ανάρτηση του ΑΠΟΕΛ αναφέρει: «Ενημερώνουμε ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια στο κάτω διάζωμα της Δυτικής κερκίδας, για τον αγώνα της Κυριακής ΑΠΟΕΛ - Άρης Λ/σού».

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

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