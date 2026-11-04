Οι σίγουροι και τα ερωτηματικά στο πλάνο του Νίκολιτς

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης (04/11, 19:45) στην ασφυκτικά γεμάτη Allwyn Arena, για την ιστορική αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Η Ένωση καλείται να διατηρήσει το αήττητο ρεκόρ της στη Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί όπου μετράει μία νίκη και μία ισοπαλία απέναντι στη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου, με τα 15 ευρωπαϊκά τρόπαια. “Της Ρεάλ το φόβητρο” με τον κόσμο στο πλευρό του, θα προσπαθήσει, χωρίς πίεση, να κοιτάξει στα μάτια τα αστέρια του Ζοζέ Μουρίνιο και να αναγκάσει για τρίτη φορά τους Ισπανούς να φύγουν με άδεια χέρια από την Ελλάδα.

Οι μερένγκες βρίσκονται σε εξαιρετική φόρμα, έχουν έξι συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στη League Phase του Champions League έχουν το απόλυτο 3/3, απέναντι σε Ίντερ (2-1), Ρόμα (4-3) και Λειψία (4-1).

Στον 100ο αγώνα στο “κάστρο” της, εκεί όπου φέτος δεν είναι απλά αήττητη, αλλά έχει κάνει το 7/7 σε Ελλάδα και Ευρώπη, η ΑΕΚ έχει ραντεβού με την ιστορία, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει τις σταθερές αλλά και αρκετά διλήμματα στο μυαλό του, όσον αφορά την αρχική ενδεκάδα που θα παρατάξει στην αποψινή αναμέτρηση.

Οι σταθεροί πέντε

Τα δεδομένα στην αμυντική γραμμή είναι σταθερά. Ο Μπρινιόλι, αν και ο Στρακόσα επέστρεψε στις προπονήσεις θα κάτσει κάτω από τα γκολπόστ, με τους Ρότα στα δεξιά, Πήλιο στα αριστερά και Μουκουντί – Ρέλβας στα στόπερ.

Ο σίγουρος και οι εναλλακτικές

Στον άξονα, εδώ και καιρό, ξεκινάμε πάντα με το να ψάχνουμε τον παρτενέρ του Ραζβάν Μαρίν. Ο Ρουμάνος αποτελεί το “κλειδί” του Νίκολιτς στον νευραλγικό χώρο του κέντρου, με τον Σέρβο τεχνικό να δοκιμάζει αρκετά σενάρια στην προπόνηση.

Ο Μίλαν Βιτάλις φαίνεται ως ο επικρατέστερος να πάρει θέση δίπλα στον 30χρονο χαφ, ενώ στο κάδρο μπαίνουν και οι Κάιρινεν περισσότερο και Αριάγκα λιγότερο.

Η γραμμή κρούσης

Από τη μέση και μπροστά τα πράγματα γίνονται περίπλοκα. Ο τεχνικός της Ένωσης, εκτός του καθιερωμένου σχήματος με τους δύο φορ, δοκίμασε και ένα, κατά τι, πιο συντηρητικό πλάνο.

Στο γνώριμο σενάριο με τους δύο επιθετικούς, ο Λούκα Γιόβιτς θα πάρει θέση στο αρχικό σχήμα, με τους Ζίνι και Βάργκα να “κονταροχτυπιούνται” για μια θέση δίπλα του, ενώ οι Μάγερ και Κοϊτά θα καλύψουν τα άκρα.

Στο πιο “μαζεμένο” πλάνο, ο 46χρονος προπονητής δοκίμασε πίσω από τον Γιόβιτς τον Μάγερ, σε ένα ρόλο που δεν τον έχουμε συνηθίσει στη θητεία του στην ΑΕΚ, με σκοπό προφανώς την εκμετάλλευση της ικανότητας του Κροάτη στη διαχείριση της μπάλας.

Σε αυτό το σενάριο, Ζίνι ή Κοϊτά θα καλύψουν τη δεξιά πτέρυγα, με τον Γκατσίνοβιτς να θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για τα αριστερά .

Στην περίπτωση αυτή, δεν αποκλείεται φυσικά να δούμε και εναλλαγές εντός παιχνιδιού, με τον Μάγερ να πηγαίνει στα δεξιά και τους Ζίνι ή Κοϊτά πίσω από το σέντερ φορ.

Πηγή: sport24.gr