Το… παράσημο έχει αστερίσκο

Σίγουρα για μία ομάδα, να παραμένει αήττητη έπειτα από μία σειρά αγώνων, είναι κάτι που αποτελεί παράσημο. Ο Απόλλωνας είναι η μοναδική του πρωταθλήματος που δεν γνώρισε την ήττα σε οκτώ αγωνιστικές, με τέσσερις νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες, που τον κατατάσσει στην 2η θέση της βαθμολογίας με 16 βαθμούς, έναν πίσω από την κορυφή.

Το αήττητο... παράσημο έχει αστερίσκο, το οποίο αφορά τα ντέρμπι. Μπορεί να μην έχει χάσει, όμως από την άλλη δεν κέρδισε ματς με ανταγωνίστριες ομάδες. Έφερε ισοπαλίες με Άρη, Ομόνοια, ΑΠΟΕΛ και Πάφο και για να μπορέσει να κάνει το... βήμα παραπάνω, επιβάλλεται να κερδίζει τέτοιου είδους παιχνίδια. Η αλήθεια είναι πως στα τελευταία δύο, ισοφαρίστηκε, ενώ ήταν μπροστά στο σκορ και αυτό τον πλήγωσε περισσότερο.

Στον ορίζοντα είναι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο ΓΣΠ (07/11, 19:00), στο οποίο πάει με πολλά προβλήματα. Συγκεκριμένα είναι τιμωρημένοι οι Εσκρίτσε-Μαλεκκίδης και τραυματίες οι Ροντρίγκες και Ασόρο, πέραν των Ντανίλο και Ανδρέου που απουσιάζουν εδώ και καιρό. Βασικά ο Λοσάδα καλείται να κάνει διάφορες ανακατατάξεις στη μεσοεπιθετική γραμμή, ελπίζοντας πως θα έρθει το διπλό και ο Απόλλωνας να πάει στη διακοπή, με ηρεμία και νηφαλιότητα.