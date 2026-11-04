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Ελεύθερος με περιοριστικό όρο ο αρχιδιαιτητής για την υπόθεση της ΜΚΟ στη Θεσσαλονίκη

ΓΗΠΕΔΟ

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Αρνήθηκε εμπλοκή στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων και στη ΜΚΟ – Την Πέμπτη απολογείται ο 37χρονος ιδρυτής της.

Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αφέθηκε στη Θεσσαλονίκη ο 43χρονος αρχιδιαιτητής, μετά την απολογία του στον 1ο τακτικό ανακριτή, για την υπόθεση της φερόμενης χειραγώγησης ποδοσφαιρικών αγώνων τοπικού πρωταθλήματος.

Ο 43χρονος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της ευρύτερης αστυνομικής έρευνας για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» που φέρεται να υπεξαιρούσε χρήματα από δωρεές για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Κατά την απολογία του αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή και στις δύο υποθέσεις, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση ούτε με τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων, για την οποία διώκεται, ούτε με τη συγκεκριμένη ΜΚΟ.

Μάλιστα, μέσω της υπεράσπισής του φέρεται να υποστήριξε ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν προκύπτει συμμετοχή του σε καμία τηλεφωνική συνομιλία, ενώ δήλωσε άγνοια για τους λόγους που το όνομά του βρέθηκε στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας.

Την Πέμπτη απολογείται ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ

Η ανακριτική διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, με την απολογία του 37χρονου ιδρυτή της «Παιδικής Χαράς», ο οποίος διώκεται για απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, καθώς και για συμμορία.

Χθες, Τρίτη, απολογήθηκε η 35χρονη πρώην σύντροφός του, η οποία κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη.

Αντίθετα, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ο 32χρονος αδελφός της 35χρονης, ένας 38χρονος διοικητικός παράγοντας τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας και ένας 35χρονος διαιτητής. Οι δύο τελευταίοι διώκονται για το σκέλος της υπόθεσης που αφορά τη φερόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.

Πηγή: skai.gr

 

 

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