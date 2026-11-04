Επίσημο από τη Euroleague: Στη Λεμεσό η Μακάμπι, αλλά με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις

To Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού», θα είναι η νέα έδρα της Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Euroleague. Από την 11η αγωνιστική της Euroleague, δηλαδή από την επόμενη εβδομάδα, η ομάδα του Όντεντ Κάτας θα δίνει τους εντός έδρας αγώνες της στη Euroleague, στο μεγαλύτερο κλειστό γήπεδο μπάσκετ της Κύπρου, το οποίο έχει χωρητικότητα 8.000 θεατών και φιλοξένησε τους 15 αγώνες για τον 3ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2025, στον οποίο μετείχαν τόσο η εθνική Ελλάδας όσο και η εθνική Κύπρου. Πρώτη αντίπαλος της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» θα είναι η Χάποελ Τελ Αβίβ, του Δημήτρη Ιτούδη.

Η Euroleague ενέκρινε την αλλαγή της έδρας διεξαγωγής των αγώνων της Μακάμπι Τελ Αβίβ για τη σεζόν 2026-27, μέχρι νεωτέρας πάντως.

Μετά από τρία χρόνια στο Βελιγράδι και στo "Aleksandar Nikolić Hall" ή "Pioneer Arena", η Μακάμπι αποφάσισε να μετακομίσει.

Στην Μακάμπι Τελ Αβίβ ελπίζουν πως στο επόμενο διάστημα θα μπορέσουν να επιστρέψει στη φυσική έδρα τους στο Τελ Αβίβ.

Η Euroleague ανακοίνωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της την απόφαση για αλλαγή έδρας της Μακάμπι Τελ Αβίβ, αναφέροντας μεταξύ άλλων:

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε προσεκτικά την εξέλιξη της κατάστασης στην περιοχή και θα παραμένουμε σε επαφή με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Το κοινό θα ενημερωθεί εγκαίρως για τυχόν πιθανές αλλαγές σε αυτές τις αποφάσεις, εάν η κατάσταση στην περιοχή ομαλοποιηθεί».