ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επίσημο από τη Euroleague: Στη Λεμεσό η Μακάμπι, αλλά με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Η Euroleague ενέκρινε ως νέα έδρα της Μακάμπι το «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό, με τις αποφάσεις να επανεξετάζονται ανάλογα με την κατάσταση στην περιοχή.

To Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού», θα είναι η νέα έδρα της Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Euroleague. Από την 11η αγωνιστική της Euroleague, δηλαδή από την επόμενη εβδομάδα, η ομάδα του Όντεντ Κάτας θα δίνει τους εντός έδρας αγώνες της στη Euroleague, στο μεγαλύτερο κλειστό γήπεδο μπάσκετ της Κύπρου, το οποίο έχει χωρητικότητα 8.000 θεατών και φιλοξένησε τους 15 αγώνες για τον 3ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2025, στον οποίο μετείχαν τόσο η εθνική Ελλάδας όσο και η εθνική Κύπρου. Πρώτη αντίπαλος της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» θα είναι η Χάποελ Τελ Αβίβ, του Δημήτρη Ιτούδη.

Η Euroleague ενέκρινε την αλλαγή της έδρας διεξαγωγής των αγώνων της Μακάμπι Τελ Αβίβ για  τη σεζόν 2026-27, μέχρι νεωτέρας πάντως.

Μετά από τρία χρόνια στο Βελιγράδι και στo "Aleksandar Nikolić Hall" ή "Pioneer Arena", η Μακάμπι αποφάσισε να μετακομίσει. 

Στην Μακάμπι Τελ Αβίβ ελπίζουν πως στο επόμενο διάστημα θα μπορέσουν να επιστρέψει στη φυσική έδρα τους στο Τελ Αβίβ.

Η Euroleague ανακοίνωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της την απόφαση για αλλαγή έδρας της Μακάμπι Τελ Αβίβ, αναφέροντας μεταξύ άλλων:

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε προσεκτικά την εξέλιξη της κατάστασης στην περιοχή και θα παραμένουμε σε επαφή με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Το κοινό θα ενημερωθεί εγκαίρως για τυχόν πιθανές αλλαγές σε αυτές τις αποφάσεις, εάν η κατάσταση στην περιοχή ομαλοποιηθεί».

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Βασιλιάς» στη Μαδρίτη ο Παναθηναϊκός, υπέταξε τη Ρεάλ με «σεληνιασμένο» Ναν!

EUROLEAGUE

|

Category image

Ιστορικό χατ-τρικ του Δουβίκα στο φοβερό 9-1 της Κόμο - Λυτρωτής Καρέτσας, διπλά για Σίτι, Άρσεναλ

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

«Εκτός αρχικής λίστας της EuroLeague ο ΠΑΟΚ, αλλά με θέση στη μάχη για το franchise»

EUROLEAGUE

|

Category image

Οι βαθμοί που χρειάζεται o Oλυμπιακός για την οκτάδα

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Ιδού ο πρώτος αντίπαλος του Ινφαντίνο για την προεδρία της FIFA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ασταμάτητος Δουβίκας, σκόραρε και στο τέταρτο παιχνίδι της Κόμο στο Champions League!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Αγωνία στον Ολυμπιακό με Σάλιακα ενόψει ΠΑΟΚ

Super League

|

Category image

Αποχαιρέτησε το CEV Challenge Cup η Ολυμπιάδα

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Προσπάθησε η ΑΕΛ αλλά ήταν ανώτερη η Ζάμπινι στο «Σπύρος Κυπριανού»

ΑΕΛ

|

Category image

Ήττα στη Θεσσαλονίκη από τον Ηρακλή για την ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Αποθέωση από Μουρίνιο: «Είπα σε Νίκολιτς και Ριμπάλτα ότι αυτή η ΑΕΚ είναι μια σπουδαία ΑΕΚ»

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

ΛΟΤΤΟ: Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης (4/11)

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Σούπερ ανατροπή της Φενέρ κόντρα στη Λίβερπουλ!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Άγγιξε το «θαύμα» με τη Ρεάλ η ΑΕΚ, προηγήθηκε δύο φορές και «λύγισε» στο 90+2'!

Ελλάδα

|

Category image

Άλμα μέσω Ολλανδίας!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη