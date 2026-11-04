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Δύο τελικοί για τον Άντριου Μάρκους Λαγούτη στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων

ΓΗΠΕΔΟ

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Δύο δεύτερες θέσεις στα προκριματικά για τον Κύπριο κολυμβητή, με 22.98 στα 50μ. Ελεύθερο και 24.67 στα 50μ. Πεταλούδα!

Δύο σπουδαίες προκρίσεις σε τελικούς εξασφάλισε ο Άντριου Μάρκους Λαγούτης, μέλος της αποστολής της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής στους 4ους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, που διεξάγονται στο Ντακάρ της Σενεγάλης!

Ο νεαρός Κύπριος κολυμβητής πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις, κατακτώντας τη 2η θέση στα προκριματικά των 50μ. Ελεύθερο με χρόνο 22.98, επίδοση που αποτελεί ατομικό ρεκόρ, ανάμεσα σε 55 αθλητές.

Η επιτυχία του είχε και συνέχεια! Στα 50μ. Πεταλούδα, ο Λαγούτης σημείωσε χρόνο 24.67, καταλαμβάνοντας ξανά τη 2η θέση, αυτή τη φορά ανάμεσα σε 42 αθλητές, και εξασφαλίζοντας την πρόκριση του και στον τελικό αυτού του αγωνίσματος.

Οι δύο προκρίσεις αποτελούν τεράστια επιτυχία για την κυπριακή Κολύμβηση και επιβεβαιώνουν τη δυναμική παρουσία του Άντριου στους Αγώνες, ανεβάζοντας ψηλά την κυπριακή σημαία στη σημαντική αυτή διοργάνωση.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή συγχαίρει θερμά τον Άντριου Μάρκους Λαγούτη για τις εξαιρετικές επιδόσεις του, καθώς και την Κυπριακή Ομοσπονδία Κολύμβησης για τη συμβολή της στην ανάπτυξη και τις επιτυχίες του αθλήματος.

Ευχαριστεί επίσης θερμά την LOGICOM (Platinum Partner) για τη διαχρονική συνεργασία και την πολύτιμη στήριξή της στην υλοποίηση της αποστολής.

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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