Ισπανία: Στο τραπέζι αναβολή ολόκληρης της αγωνιστικής μετά τον θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ
ΓΗΠΕΔΟ
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Η LaLiga εξετάζει την αναβολή ολόκληρης της αγωνιστικής σε Primera και Segunda μετά τον θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ, με Τενερίφη και Ανδόρα να έχουν ήδη καταθέσει σχετικά αιτήματα.
Σοβαρό είναι το ενδεχόμενο να μη διεξαχθεί καθόλου η αγωνιστική δράση αυτό το Σαββατοκύριακο στις δύο κορυφαίες κατηγορίες της Ισπανίας, μετά τον θάνατο του ποδοσφαιριστή της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ.
Η LaLiga εξετάζει την αναβολή ολόκληρης της αγωνιστικής τόσο στην Primera όσο και στη Segunda Division, ως ένδειξη πένθους, χωρίς πάντως να έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση.
Η υπόθεση είναι ιδιαίτερα σύνθετη, καθώς υπάρχουν πολλές συμβατικές και οργανωτικές υποχρεώσεις γύρω από τα παιχνίδια, γεγονός που καθυστερεί την τελική ανακοίνωση.
Η Τενερίφη έχει ήδη ζητήσει να αναβληθεί η εκτός έδρας αναμέτρησή της με τη Γρανάδα το Σάββατο, αλλά και τα δύο επόμενα παιχνίδια της μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, μεταξύ των οποίων και υποχρέωση για το Κύπελλο Ισπανίας.
Αντίστοιχα, η Ανδόρα κατέθεσε αίτημα για αναβολή του αγώνα της Κυριακής απέναντι στη Μαγιόρκα.
Υπέρ της πλήρους διακοπής της αγωνιστικής δραστηριότητας τάχθηκε και η Ένωση Ισπανών Ποδοσφαιριστών (AFE), η οποία ζήτησε να σταματήσει το ποδόσφαιρο ως ένδειξη πένθους για τον θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ.
Μάλιστα, η AFE είχε ζητήσει να υπάρξει αντίστοιχη κίνηση ακόμη και στο Champions League, χωρίς τελικά η UEFA να προχωρήσει σε αναβολή των ευρωπαϊκών αγώνων.
Στη Γρανάδα, πάντως, φαίνεται ήδη να υπάρχει η εκτίμηση ότι το προγραμματισμένο παιχνίδι με την Τενερίφη δεν πρόκειται να διεξαχθεί αυτό το Σαββατοκύριακο, ενώ αναμένεται πλέον η επίσημη απόφαση της LaLiga για το αν η αναβολή θα επεκταθεί σε ολόκληρη την αγωνιστική των δύο κατηγοριών.