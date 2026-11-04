Ισπανία: Στο τραπέζι αναβολή ολόκληρης της αγωνιστικής μετά τον θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ

Σοβαρό είναι το ενδεχόμενο να μη διεξαχθεί καθόλου η αγωνιστική δράση αυτό το Σαββατοκύριακο στις δύο κορυφαίες κατηγορίες της Ισπανίας, μετά τον θάνατο του ποδοσφαιριστή της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ.

Η LaLiga εξετάζει την αναβολή ολόκληρης της αγωνιστικής τόσο στην Primera όσο και στη Segunda Division, ως ένδειξη πένθους, χωρίς πάντως να έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση.

Η υπόθεση είναι ιδιαίτερα σύνθετη, καθώς υπάρχουν πολλές συμβατικές και οργανωτικές υποχρεώσεις γύρω από τα παιχνίδια, γεγονός που καθυστερεί την τελική ανακοίνωση.

Η Τενερίφη έχει ήδη ζητήσει να αναβληθεί η εκτός έδρας αναμέτρησή της με τη Γρανάδα το Σάββατο, αλλά και τα δύο επόμενα παιχνίδια της μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, μεταξύ των οποίων και υποχρέωση για το Κύπελλο Ισπανίας.

Αντίστοιχα, η Ανδόρα κατέθεσε αίτημα για αναβολή του αγώνα της Κυριακής απέναντι στη Μαγιόρκα.

Υπέρ της πλήρους διακοπής της αγωνιστικής δραστηριότητας τάχθηκε και η Ένωση Ισπανών Ποδοσφαιριστών (AFE), η οποία ζήτησε να σταματήσει το ποδόσφαιρο ως ένδειξη πένθους για τον θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ.

Μάλιστα, η AFE είχε ζητήσει να υπάρξει αντίστοιχη κίνηση ακόμη και στο Champions League, χωρίς τελικά η UEFA να προχωρήσει σε αναβολή των ευρωπαϊκών αγώνων.

Στη Γρανάδα, πάντως, φαίνεται ήδη να υπάρχει η εκτίμηση ότι το προγραμματισμένο παιχνίδι με την Τενερίφη δεν πρόκειται να διεξαχθεί αυτό το Σαββατοκύριακο, ενώ αναμένεται πλέον η επίσημη απόφαση της LaLiga για το αν η αναβολή θα επεκταθεί σε ολόκληρη την αγωνιστική των δύο κατηγοριών.