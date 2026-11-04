Παρί Σεν Ζερμέν: Ιστορικό ρεκόρ με 14 ματς αήττητη στο Champions League

Ιστορική βραδιά για την Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions league, με τους Παριζιάνους να διαλύουν με 6-0 τη Βιγιαρεάλ και να καταγράφουν παράλληλα νέο ρεκόρ συλλόγου.

Η Παρί συμπλήρωσε 14 διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα στη διοργάνωση, επίδοση που αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο αήττητο σερί της ιστορίας της στο Champions League.

Το παιχνίδι ουσιαστικά είχε κριθεί από πολύ νωρίς, καθώς η γαλλική ομάδα πέτυχε τέσσερα γκολ μέσα στα πρώτα 17 λεπτά, εκμεταλλευόμενη στο έπακρο τα συνεχόμενα λάθη της άμυνας των γηπεδούχων.

Ο Ζοάο Νέβες άνοιξε το σκορ από κοντά μετά από κόρνερ, πριν ο Ντεζιρέ Ντουέ τιμωρήσει ένα μεγάλο λάθος στην ανάπτυξη της Βιγιαρεάλ. Μόλις ένα λεπτό αργότερα, ο Σενί Μαγιουλού έκανε το 3-0, ενώ ο Φαμπιάν Ρουίθ έβαλε το τέταρτο πριν ακόμη συμπληρωθεί το πρώτο εικοσάλεπτο.

Ο Ισπανός μέσος πέτυχε και δεύτερο προσωπικό γκολ μετά την ανάπαυλα, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 5-0, ενώ τον θρίαμβο ολοκλήρωσε ο 17χρονος Νταβίντ Μπολί, με προσπάθεια που κατέληξε στα δίχτυα έπειτα από κόντρα σε αμυντικό.

Η Παρί επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την εντυπωσιακή επιθετική της κατάσταση στην Ευρώπη, έχοντας ήδη σημειώσει τέσσερα γκολ απέναντι τόσο στην Μπαρτσελόνα όσο και στη Μάντσεστερ Σίτι μέσα στη φετινή διοργάνωση.

Με το 6-0, η πρωταθλήτρια Γαλλίας έφτασε τους 12 βαθμούς σε τέσσερα παιχνίδια, παραμένοντας στην κορυφή της League Phase με το απόλυτο, την ώρα που το ιστορικό αήττητο σερί της στο Champions League έφτασε πλέον στα 14 ματς.