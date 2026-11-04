Ανώτερη η απόλυτη Ρεάλ, έβαλε τέλος στο αήττητο της ΑΕΚ στο Youth League

Την πρώτη της ήττα στη φετινή League Phase του Youth League γνώρισε η Κ19 της ΑΕΚ, καθώς δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό της Ρεάλ Μαδρίτης και ηττήθηκε 4-1 στο Σεραφείδειο, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής.

Οι Μαδριλένοι επιβεβαίωσαν την εξαιρετική αγωνιστική τους κατάσταση, έφτασαν τις τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και ανέβηκαν στους 12 βαθμούς, διατηρώντας το απόλυτο. Από την άλλη, η Ένωση παρέμεινε στους πέντε βαθμούς, γνωρίζοντας την πρώτη της ήττα στη διοργάνωση.

Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 25ο λεπτό, όταν ο Βιγιάλμπα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα έπειτα από παράλληλο γύρισμα. Η αντίδραση των «κιτρινόμαυρων», ωστόσο, ήταν άμεση και ιδιαίτερα εντυπωσιακή.

Μόλις τέσσερα λεπτά μετά το 0-1, η ΑΕΚ βρήκε την απάντηση με μια εξαιρετική αντεπίθεση. Οι παίκτες του Περίκλη Παπαναγιά έκλεψαν την μπάλα στο δικό τους μισό και ξεδιπλώθηκαν ωραία, με τον Αργυρίου να σεντράρει από τα αριστερά και τον Αμανατίδη να κινείται σωστά μέσα στην περιοχή και με κεφαλιά να διαμορφώνει το 1-1 στο 29'.

Η ΑΕΚ κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι, όμως η συνέχεια ανήκε στη Ρεάλ. Η ισπανική ομάδα μπήκε πιο αποτελεσματικά στο δεύτερο ημίχρονο και βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 53’. Ο Έντσο Άλβες, γιος του άλλοτε αριστερού μπακ της Ρεάλ, Ολυμπιακού και παρόντα στο γήπεδο Μαρσέλο, εκμεταλλεύτηκε την ασταθή απόκρουση του Ρέγιες και το γλίστρημα του Ψυρόπουλου, σκοράροντας από κοντά για το 1-2.

Η εξέλιξη αυτή έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στους Μαδριλένους, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν το μομέντουμ και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στην Ένωση. Στο 58ο λεπτό, ο Γιανέθ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 1-3, κλειδώνοντας επί της ουσίας το τρίποντο.

Η Ρεάλ δεν σταμάτησε εκεί και στο 79’ έφτασε και σε τέταρτο τέρμα. Ο Μπουγκαρίν ήταν αυτός που βρήκε δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-4 και επισφραγίζοντας εμφατικά το 4/4 της Ρεάλ και την πρώτη ήττα της Ένωσης στο Youth League.

Ενδεκάδες: ΑΕΚ (Παπαπαναγής): Ρέγιες, Ρίννης (46' Μαρίνος), Ταμπάκογλου (61' Γεωργίου), Φιλιππιάδης, Ψυρρόπουλος, Σκάκιτς, Φραντζεσκάκης (82' Στεργιαρόπουλος),Γκολφίνος, Τσαντίλας, Αμανατίδης (61' Σιούτας), Αργυρίου (61' Ποντίκης).

Ρεάλ Μαδρίτης (Λόπεθ): Πόνσε, Ρίβας, Φοφανά (80' Κορκόμπα), Γιανέθ, Βιγιάλμπα (73' Πέρες), Αλβες, Ντίεθ (61' Ριβέρα), Σίρια (73' Γκονσάλβες), Γκονζάλες (46' Λεμέτρ), Γκαρίδο, Εσπινόσα.