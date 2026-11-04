Ο Γιαμάλ προσπέρασε τον Μπαπέ κι έκανε ένα ακόμη ρεκόρ

Η Μπαρτσελόνα νίκησε σχετικά εύκολα χθες την Αστον Βίλα με 3-0 στο «Καμπ Νου», με τον Λαμίν Γιαμάλ ν' ανοίγει το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό. Με το γκολ αυτό ο 19χρονος Ισπανός σούπερ σταρ έφθασε τα 14 γκολ στη διοργάνωση, τα περισσότερα που έχει πετύχει ποτέ ποδοσφαιριστής κάτω των 20 ετών, ξεπερνώντας τον Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος είχε σημειώσει 13 τέρματα στην ίδια ηλικία.

Στη σχετική λίστα τρίτος είναι ο Ερλινγκ Χάαλαντ με 10 γκολ, ενώ ακολουθούν ο Τζάστιν Κλάιφερτ με επτά γκολ και οι Ραούλ, Καρίμ Μπενζεμά και Τζουντ Μπέλιγχαμ με έξι τέρματα. Το εντυπωσιακό στην περίπτωση του Γιαμάλ είναι χρειάστηκε μόλις 37 συμμετοχές στη διοργάνωση για να φτάσει σε αυτή την επίδοση, προσθέτοντας ένα ακόμη ρεκόρ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Συγκεκριμένα παραμένει ο νεότερος παίκτης που έχει ξεκινήσει βασικός σε αγώνα Champions League, καθώς είχε κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο στην ενδεκάδα απέναντι στην Πόρτο σε ηλικία 16 ετών και 83 ημερών.

Παράλληλα, έχει γίνει ο νεότερος που έχει σκοράρει και μοιράσει ασίστ στο ίδιο παιχνίδι της διοργάνωσης, αλλά και ο νεότερος σκόρερ σε ημιτελικό. Είχε επίσης πετύχει πέντε γκολ πριν κλείσει τα 18 και έντεκα πριν συμπληρώσει τα 19.