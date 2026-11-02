Έντονη αντίδραση από Ανόρθωση – «Θα μιλήσουμε στη γλώσσα που φαίνεται να γίνεται αντιληπτή...»

Έντονα παράπονα από την Ανόρθωση από τη διαιτησία του Κωνσταντίνου Φελλά στον αγώνα με τον Άρη και γενικότερα τη φετινή σεζόν από διαιτητικές αποφάσεις και σύμφωνα με δηλώσεις από τον εκπρόσωπο Τύπου της ομάδας της Αμμοχώστου, Χαράλαμπο Παρπεττά, η διοίκηση της «Κυρίας» ετοιμάζει αντίδραση.

Όλα όσα ανάφερε:

«Σε ένα παιχνίδι στο οποίο, βάσει της εξέλιξης της αναμέτρησης, μπορούσαμε ακόμη και να κερδίσουμε, μείναμε τελικά χωρίς βαθμολογικό κέρδος. Το γεγονός, μάλιστα, ότι δεχθήκαμε το γκολ στην τελευταία φάση της αναμέτρησης κάνει τον τρόπο με τον οποίο ήρθε η ήττα ακόμη πιο δύσκολο να τον αποδεχθούμε. Ο κόσμος της Ανόρθωσης είδε την ομάδα να είναι ανταγωνιστική, να ανταποκρίνεται στις δυσκολίες που προέκυψαν στην εξέλιξη του αγώνα και να παλεύει μέχρι το τελευταίο λεπτό για να αποκομίσει βαθμολογικό όφελος. Είναι σημαντικό ότι, παρά τις αντιξοότητες, η ομάδα μας παρέμεινε διεκδικητική και έδειξε ότι μπορούσε να πάρει κάτι περισσότερο από το παιχνίδι.

Απέναντί μας είχαμε μια πολύ καλή ομάδα, νεανική, με ταχύτητα και ποιότητα. Η Ανόρθωση, ωστόσο, στάθηκε ανταγωνιστικά, προηγήθηκε στο σκορ και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να πετύχει περισσότερα. Είχαμε τις στιγμές μας, ενώ πετύχαμε και δεύτερο γκολ με τον Μάριο Ηλία, το οποίο, ωστόσο, ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Οι αναγκαστικές αλλαγές των Φουρτάδο, Μίντεντορπ και Σεργίου αποτέλεσαν επιπρόσθετες δυσκολίες στην προσπάθειά μας. Παρ' όλα αυτά, οι ποδοσφαιριστές μας συνέχισαν να διεκδικούν το αποτέλεσμα μέχρι το τέλος. Είναι πραγματικά κρίμα που, σε ένα παιχνίδι στο οποίο είχαμε τη δυνατότητα να πάρουμε βαθμολογικό κέρδος, φύγαμε τελικά με άδεια χέρια.

Η ομάδα μας παρουσιάζει καθημερινά σημαντική βελτίωση, με τα πρώτα αποτελέσματα της δουλειάς που γίνεται να αποτυπώνονται ήδη στον αγωνιστικό χώρο.».

Για το τι έχει αλλάξει με τον Ιντζχάκι: «Ο Μπάρακ Ιτζχάκι έχει εισαγάγει μια νέα αγωνιστική φιλοσοφία, η οποία έχει γίνει πλήρως αποδεκτή από τους ποδοσφαιριστές και εφαρμόζεται με συνέπεια.

Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο και είμαστε πεπεισμένοι ότι, με τη συνέχιση της συστηματικής δουλειάς, η ομάδα θα παρουσιάσει την αγωνιστική εικόνα που απαιτείται, προκειμένου να έρθουν και τα αποτελέσματα που επιδιώκουμε».

Για τη διαιτησία: «Η Ανόρθωση θα μπορούσε σήμερα να έχει πολύ περισσότερους βαθμούς, εάν τύγχανε δίκαιης αντιμετώπισης από τη διαιτησία.

Σε σχεδόν κάθε αγωνιστική, σοβαρές διαιτητικές αποφάσεις εις βάρος της ομάδας μας έχουν επηρεάσει καθοριστικά τα αποτελέσματα των αγώνων.

Θα προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες ενέργειες και θα μιλήσουμε στη γλώσσα που φαίνεται να γίνεται αντιληπτή, προκειμένου να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα της Ανόρθωσης και να διασφαλίσουμε αυτό που δικαιούμαστε.

Είμαι σίγουρος ότι όσοι παρακολούθησαν τον αγώνα, ήταν πολύ εύκολο να βγάλουν τα συμπεράσματά τους για τη διαιτητική προσέγγιση του Κωνσταντίνου Φελλά. Δεν θα μπω σε ανάλυση φάσεων. Η αντίδραση του κόσμου, η αγανάκτηση και οι έντονες διαμαρτυρίες ακόμα και την ώρα που η Ανόρθωση βρισκόταν μπροστά στο σκορ, μιλούν από μόνες τους. Ο κόσμος δεν ωρυόταν χωρίς λόγο».

Για τον κόσμο: «Εκ μέρους ολόκληρης της ομάδας, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον περήφανο κόσμο της Ανόρθωσης για τη συγκλονιστική του παρουσία και στήριξη. Γνωρίζουμε ότι έφυγε από το γήπεδο με πίκρα, όμως θέλω να ξέρει ότι εργαζόμαστε καθημερινά και σκληρά για να του προσφέρουμε τις χαρές που αξίζει. Χρειάζεται υπομονή και πίστη στην προσπάθειά μας.

Για τα αγωνιστικά: Οι Φουρτάδο, Σεργίου και Μίντεντορπ θα υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση και η σοβαρότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Ο Αλέσιο Ντα Κρουζ συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες και θα αποφασίσει ο προπονητής ποιο από τα δύο επόμενα παιχνίδια θα χάσει.

Ο Τάντι ένιωσε μυϊκές ενοχλήσεις στο δικέφαλο τις προηγούμενες μέρες και γι΄ αυτό έμεινε σήμερα εκτός αποστολής. Η κατάσταση του αξιολογείται και θα διαφανεί μέσα στην εβδομάδα αν θα καταφέρει να προλάβει το ντέρμπι που ακολουθεί με την Ομόνοια».