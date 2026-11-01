ΒΙΝΤΕΟ και μήνυμα ΑΠΟΕΛ – «Αυτή είναι δουλειά της ομάδας, η δουλειά του κόσμου είναι…»

Μετά την επική ανατροπή επί της Ομόνοιας Αραδίππου και το διπλό, ο ΑΠΟΕΛ στέλνει μήνυμα ενόψει της επόμενης υποχρέωσης με αντίπαλο τον Άρη, οπότε και θα συμπληρωθούν 100 χρόνια ζωής

«Γιατί μονάχα αυτή η ομάδα, μου ομορφαίνει την ζωή». Η ομάδα έχει μια βδομάδα να ετοιμαστεί για το επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος και μόνο. Αυτή είναι η δική της δουλειά. Η δουλειά του κόσμου είναι να γεμίσει το ΓΣΠ, σε μια βραδιά που η ομάδα θα παίξει στο γήπεδο για τη νίκη και ο κόσμος θα «παίξει» για 100 χρόνια Ιστορίας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Όλοι Παρόντες», σημειώνεται στο ποστάρισμα των γαλαζοκιτρίνων.