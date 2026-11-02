Dakar 2026 : Ολοκλήρωσε την προσπάθεια της η Ευγενία Μαρία Πολυκάρπου

Με δύο αξιόλογες αγωνιστικές παρουσίες ολοκλήρωσε τη συμμετοχή της στους 4ους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Dakar 2026» η Ευγενία Μαρία Πολυκάρπου, η οποία εκπροσώπησε την Κύπρο στο αγώνισμα της Κωπηλασίας, στην κατηγορία CJW1x (μονό σκιφ νεανίδων).

Time Trial 1 – 15η θέση

Στην πρώτη της αγωνιστική προσπάθεια, το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, η Πολυκάρπου κατέλαβε τη 15η θέση ανάμεσα σε 32 αθλήτριες, με συνολικό χρόνο 3:12.28, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή της στο Time Trial 2.

Time Trial 2 – 17η θέση

Στη δεύτερη δοκιμασία, την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, η Κύπρια αθλήτρια σημείωσε συνολικό χρόνο 3:07.26, καταλαμβάνοντας τη 17η θέση στη συγκεκριμένη προσπάθεια και την 25η θέση στη συνολική κατάταξη, επί συνόλου 32 αθλητριών.

Οι επιδόσεις της στο Time Trial 2 ήταν:

Πρώτο τρέξιμο: 11.06

Κωπηλασία: 2:43.68

Δεύτερο τρέξιμο: 12.52

Η συμμετοχή της Ευγενίας Μαρίας Πολυκάρπου αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την κυπριακή κωπηλασία, καθώς έγινε η πρώτη Κύπρια που αγωνίστηκε στο άθλημα της Κωπηλασίας σε Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, ενώ ήταν και η πρώτη αθλήτρια της κυπριακής αποστολής που μπήκε στη μάχη των αγώνων στο Dakar.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή συγχαίρει την Ευγενία Μαρία για την προσπάθεια, την αγωνιστικότητα της και την εκπροσώπηση της Κύπρου σε αυτή τη σημαντική διεθνή διοργάνωση. Οι εμπειρίες που αποκόμισε αποτελούν πολύτιμο εφόδιο για τη μελλοντική αθλητική της πορεία.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, απευθύνει επίσης θερμές ευχαριστίες προς την ALLWYN (Diamond Partner), την EUROBANK και τη LOGICOM (Platinum Partners), και την PETROLINA (Gold Partner), για τη συνεργασία και τη στήριξη τους στην υλοποίηση της αποστολής.