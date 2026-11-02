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Κωνσταντίνου: «Ξέφυγε του VAR η αποβολή του Σέμα»

ΓΗΠΕΔΟ

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O εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα παραχώρησε δηλώσεις στον απόηχο της ισοπαλίας με την Πάφο

Διαβάστε όσα είπε ο Φανούριος Κωνσταντίνου στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0 και την εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι». 

Αναλυτικά: 

Για τον αγώνα: «Σίγουρα δεν ήταν το αποτέλεσμα για το οποίο προετοιμαστήκαμε και το οποίο θα άξιζε στην ομάδα βάση της εικόνας και των ευκαιριών. Πληρώσαμε δυο στιγμές αδράνειας. Έτσι είναι τα ντέρμπι γι’ αυτό είναι τριπλής παραλλαγής. Κρατάμε την εμφάνιση καθώς δείχνουμε πως είμαστε σε ανοδική πορεία και την εμφάνιση του κόσμου».

Για την παρουσία: «Έδειξε ο Απόλλωνας πως δεν είναι αμελητέα ποσότητα. Είμαστε μια ομάδα που στους περισσότερους αγώνες επιβαλλόμαστε στον αγωνιστικό χώρο».

Για τα πολλά τέρματα που βάζει η ομάδα: «Η ομάδα δείχνει πως έχει έφεση στο σκοράρισμα μα πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι πίσω. Είναι λεπτομέρειες και μια τέτοια μας στέρησε τους τρεις βαθμούς στο ντέρμπι με την Πάφο».

Για τη συνέχεια: «Είναι αισθητή η βελτίωση κάποιων ποδοσφαιριστών και αναμένουμε να ανεβάσουν την απόδοση τους παίκτες όπως ο Γκαϊτάν, ο Ούγκπο, ο Μπαλογιάννης, ο Ασορό ο οποίος ανεβαίνει συνεχώς και άλλοι».

Για τον Ασορό: «Ο Ασόρο έχει ένα πρόβλημα με κάκωση στο θωρακικό τοίχωμα από ένα αντιαθλητικό φάουλ του Σέμα. Είναι μια φάση που ξέφυγε του VAR. Ήταν απευθείας αποβολή, θα άλλαζε τις ισορροπίες της αναμέτρησης και ξέφυγε του VAR. Πάμε με πολλές απουσίες σε ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ίσως το πιο δύσκολο που έχουμε μέχρι σήμερα».

Για τα αγωνιστικά: «Ο Μαλεκκίδης είναι με κάρτες, ο Εσκρίτσε επίσης κάρτες, είναι εκτός ο Ντανίλο, ο Ανδρέου, ο Λέουφενμπεργκ. Θεωρώ δεν θα προλάβει ο Ροντρίγκες, είναι εκτός και ο Ασόρο. Είναι 7 παίκτες εκτός».

Για τον Εσκρίτσε: «Συνεχώς μας εκπλήττει με τα στοιχεία που παρουσιάζει. Πειθαρχία, αυταπάρνηση και τρομερή ποιότητα».

Για τον κόσμο: «Θεωρώ πως στο ΓΣΠ θα εξαντλήσουμε όλα τα εισιτήρια. Νομίζω παιχνίδι με το παιχνίδι θα αυξάνεται ο κόσμος γιατί η ομάδα έχει απεριόριστες δυνατότητες».

Για το στόχο του πρωταθλήματος: «Ο Απόλλωνας θα παλέψει μέχρι τέλους. Είναι μια από τις καλύτερες ομάδες και θα έχουμε και επιστροφές».

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