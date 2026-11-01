Φάσεις όπως αυτές Κυριάκο Αθανασίου κάνουν κόσμο να αναρωτιέται…

Είναι κάποια λάθη που σε κάνουν να διερωτάσαι πώς σκέφτονται κάποιοι διαιτητές.

Γι’ άλλη μία αγωνιστική δεν έλειψαν τα παράπονα για διαιτητικές αποφάσεις και δεν αποφεύχθηκαν λάθη.

Σύμφωνοι, όλοι μπορούν να κάνουν λάθη, όμως Κυριάκο Αθανασίου φάσεις όπως αυτές στη φάση που δόθηκε πέναλτι υπέρ του ΑΠΟΕΛ, που έκρινε εν τέλει τον αγώνα, είναι να σε κάνει να διερωτάσαι.

Η φάση, με τον Χαβέλκα να τραβά τον Τζούρισιτς, εξελίχθηκε μπροστά στον Κυριάκο Αθανασίου που δεν υπέδειξε παράβαση.

Ναι μεν εν τέλει με την παρέμβαση του VAR πάρθηκε η σωστή απόφαση, όμως παραμένει η απορία πώς γίνεται να μην το είδε ο διαιτητής εντός αγωνιστικού χώρου, όταν ακόμη και η πάσα έφευγε ακριβώς μπροστά του και κατευθυνόταν εκεί που εξελισσόταν η φάση…

Σ.Σ.