ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι διαιτητές για τα παιχνίδια κυπέλλου της Τετάρτης (28/11)

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Δύο παιχνίδια στο πρόγραμμα

Η ΚΟΠ ανακοινώνει τους διαιτητές, τους βοηθούς διαιτητές και τους παρατηρητές διαιτησίας για τους αγώνες Κυπέλλου Coca Cola Α' - Β' Κατηγορίας 2026/27 - Α΄ Φάση, που θα διεξαχθούν στις 28 Οκτωβρίου.

Τετάρτη, 28.10.2026 / 17:00

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ

Στάδιο: AEK Αρένα

Διαιτητής: Κουσιάππας Σίμος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

4ος Διαιτητής: Γεωργίου Α. Γιώργος

VAR: Φωτίου Κωνσταντίνος

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης

Τετάρτη, 28.10.2026 / 18:00

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Πιριπίτσης Ιωάννης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

AVAR: Τουμάζου Ανδρέας

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΚΥΠΕΛΛΟΟμαδεςΑΠΟΕΛΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Eπιστροφή Σλούκα σε ματς της Euroleague ύστερα από 189 ημέρες!

EUROLEAGUE

|

Category image

Φιλική ήττα της Εθνικής Παίδων Κ-17 από την Ιαπωνία με 4-3

Eθνική

|

Category image

Ανακοίνωσε την ημερομηνία των εκλογών η ΕΟΚ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πλήγωσε αλλά να πεισμώσει

ΑΕΛ

|

Category image

Σημαντική τιμή για το κυπριακό τζούντο!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Άλλαξε μέρα και ώρα ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Ρεν

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Οι αγώνες του Παναθηναϊκού στην Σούπερ Λιγκ και οι σπουδαιότεροι αγώνες της GBL αποκλειστικά στο ΣΙΓΜΑ

Δελτία Τύπου

|

Category image

O AΠΟΕΛ πάει στο «αιώνιο» με Ομόνοια χωρίς οπαδούς

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

'Εφυγε από την ζωή ο Γεώργιος Δωρίτης, μία εμβληματική μορφή του κυπριακού βόλεϊ

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Africafoot: «Ο Ολυμπιακός θέλει τον Μπι Ζαουαΐ»

Super League

|

Category image

Tα τρία ζευγάρια και ο τυχερός ΑΠΟΕΛ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Tέλος ο Νώντας Χριστινάκης από το ΘΟΪ Λακατάμιας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Στο Άμπου Ντάμπι τα Final-4 της Euroleague το 2027 και το 2029

EUROLEAGUE

|

Category image

Τα ακούει ο Μενέλαος Αντωνίου, με τον Αυστριακό τι γίνεται;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα δυο γκολ γεμάτα σεβασμό του νεαρού Νικόλα Τριανταφυλλίδη

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη