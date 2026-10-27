Οι διαιτητές για τα παιχνίδια κυπέλλου της Τετάρτης (28/11)
ΓΗΠΕΔΟ
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Δύο παιχνίδια στο πρόγραμμα
Η ΚΟΠ ανακοινώνει τους διαιτητές, τους βοηθούς διαιτητές και τους παρατηρητές διαιτησίας για τους αγώνες Κυπέλλου Coca Cola Α' - Β' Κατηγορίας 2026/27 - Α΄ Φάση, που θα διεξαχθούν στις 28 Οκτωβρίου.
Τετάρτη, 28.10.2026 / 17:00
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
Στάδιο: AEK Αρένα
Διαιτητής: Κουσιάππας Σίμος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος
4ος Διαιτητής: Γεωργίου Α. Γιώργος
VAR: Φωτίου Κωνσταντίνος
AVAR: Σάββα Γεώργιος
Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης
Τετάρτη, 28.10.2026 / 18:00
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Πιριπίτσης Ιωάννης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος
4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
VAR: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
AVAR: Τουμάζου Ανδρέας
Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης