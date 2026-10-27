ΑΠΟΕΛ: Ανακοινώθηκε καταρχήν συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα - Ορίστηκε έκτακτη Γ.Σ

Θετική εξέλιξη προκύπτει στις τάξεις του ΑΠΟΕΛ καθώς μέσω ανακοίνωσης του σωματείου, γνωστοποιείται η σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης (23/11), μετά την καταρχήν συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα!

Αναλυτικά: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Σωματείο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει ότι έχει καταλήξει σε κατ’ αρχήν συμφωνία με επενδυτικό σχήμα, του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιασής, αναφορικά με τη διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Καλούνται όλα τα μέλη του Σωματείου ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΑΠΟΕΛ) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, στις 18:00, στο Pavilion Hall, Λευκωσία, προκειμένου να ενημερωθούν για το περιεχόμενο και τους όρους των σχετικών συμφωνιών.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Παρουσίαση των συμφωνιών μεταξύ του Σωματείου ΑΠΟΕΛ και του επενδυτικού σχήματος, αναφορικά με τη διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος.

2. Συζήτηση επί των συμφωνιών και υποβολή ερωτήσεων από τα μέλη.

3. Υποβολή των συμφωνιών προς επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση