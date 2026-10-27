ΑΠΟΕΛ: «Όσοι προβαίνουν σε τέτοιες συμπεριφορές θα πρέπει να ντρέπονται»

Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ μέσω της οποίας τοποθετείται για ρατσιστική συμπεριφορά των φιλάθλων του, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή ποινών ενώ παράλληλα κάνει λόγο για «ντροπή».

Αναλυτικά:

Η ομάδα μας τιμωρείται για δεύτερη φορά κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο για περιστατικά ρατσιστικής συμπεριφοράς. Η απόφαση αυτή συνεπάγεται ποινή διεξαγωγής του επόμενου εντός έδρας αγώνα κεκλεισμένων των θυρών, καθώς και χρηματικό πρόστιμο ύψους €40.000.

Είναι πραγματικά τραγικό, σε μια τόσο σημαντική και συμβολική χρονιά για τον ΑΠΟΕΛ, κατά την οποία γιορτάζουμε έναν αιώνα ιστορίας, προσφοράς και περηφάνιας, να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιου είδους περιστατικά. Όσοι προβαίνουν σε τέτοιες συμπεριφορές θα πρέπει να ντρέπονται. Με τις πράξεις τους δεν προσβάλλουν μόνο τις αξίες του αθλητισμού, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ανθρώπινης ισότητας, αλλά και τα 100 χρόνια ιστορίας του ΑΠΟΕΛ.

Ως διοίκηση, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό των υπαιτίων. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί με στόχο να αποδοθούν ευθύνες σε όσους εμπλέκονται.

Η αντιμετώπιση, ωστόσο, αυτού του φαινομένου επεκτείνεται στην ευθύνη όλων μας. Ο καθένας από εμάς οφείλει να συμβάλει στην εξάλειψη συμπεριφορών που δεν έχουν θέση στον ΑΠΟΕΛ και προσβάλλουν την ιστορία και τις αξίες του.

Τέτοιες συμπεριφορές «ματώνουν» τον ΑΠΟΕΛ, πρωτίστως ηθικά, αλλά και οικονομικά. Πληγώνουν την ομάδα, στερούν από τους φιλάθλους τη δυνατότητα να τη στηρίξουν από τις εξέδρες και αμαυρώνουν μια επέτειο που θα έπρεπε να μας ενώνει όλους γύρω από την ιστορία και την περηφάνια μας.

Ο ΑΠΟΕΛ είναι η ιστορία, οι αξίες και ο κόσμος του. Τα 100 χρόνια του αξίζουν το σεβασμό όλων μας.