ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η μοναξιά, αυτή που παραπαίει και αυτοί που έχουν ευκαιρία

Mία θα είναι η κάτοικος της κορυφής της βαθμολογίας, μετά το πέρας της 6ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, η οποία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα.

Εκεί θα βρίσκεται η ΑΕΛ η οποία πήρε την 5η νίκη της, κερδίζοντας την πρώην ομάδα του προπονητή της, Ούγκο Μάρτινς, την Ομόνοια Αραδίππου, την ίδια ώρα που η πρώην συγκάτοικός της, ΑΕΚ, έμενε στο 1-1 με τον Άρη και μάλιστα με γκολ στο φινάλε.

Το δεύτερο σκαλοπάτι, όπου βρίσκεται η ΑΕΚ, έχει την ευκαιρία να πάρει τη Ομόνοια εφόσον κερδίσει τη Δευτέρα τον Ολυμπιακό, καθώς και η Πάφος FC που παίζει με τον ΑΠΟΕΛ να πιάσει την ομάδα της Λάρνακας.

Σαφώς βαθμολογικό άλμα έκανε η Ομόνοια 29ης Μαΐου που κέρδισε την Ανόρθωση και την άφησε να… παραπαίει.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Κrasava ENY – Καρμιώτισσα 2-1

(41' Μπαχάσα, 45+1' Παπαφώτης / 23' Ψύχας)

Απόλλωνας - Νέα Σαλαμίνα 4-2

(8' Εσκρίτσε, 22' πέν. Τόμας, 45+2' Μαλεκκίδης, 75' πέν. Όζμπολτ / 24', 30' Γκράντσιρ)

Ομόνοια Αρ. – ΑΕΛ 0-2

(61' Σινγκ, 63' Τζόφρι)

Ομόνοια 29ης Μαΐου - Ανόρθωση1-0

(37' Βλαχομήτρος)

Άρης – ΑΕΚ 1-1

(61' Σινγκ, 63' Τζόφρι)

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου

18:00Πάφος FC - ΑΠΟΕΛ

19:00Oμόνοια - Ολυμπιακός