ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η μοναξιά, αυτή που παραπαίει και αυτοί που έχουν ευκαιρία
ΓΗΠΕΔΟ
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Η διαμόρφωση της βαθμολογίας με δυο αγώνες να απομένουν για την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής
Mία θα είναι η κάτοικος της κορυφής της βαθμολογίας, μετά το πέρας της 6ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, η οποία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα.
Εκεί θα βρίσκεται η ΑΕΛ η οποία πήρε την 5η νίκη της, κερδίζοντας την πρώην ομάδα του προπονητή της, Ούγκο Μάρτινς, την Ομόνοια Αραδίππου, την ίδια ώρα που η πρώην συγκάτοικός της, ΑΕΚ, έμενε στο 1-1 με τον Άρη και μάλιστα με γκολ στο φινάλε.
Το δεύτερο σκαλοπάτι, όπου βρίσκεται η ΑΕΚ, έχει την ευκαιρία να πάρει τη Ομόνοια εφόσον κερδίσει τη Δευτέρα τον Ολυμπιακό, καθώς και η Πάφος FC που παίζει με τον ΑΠΟΕΛ να πιάσει την ομάδα της Λάρνακας.
Σαφώς βαθμολογικό άλμα έκανε η Ομόνοια 29ης Μαΐου που κέρδισε την Ανόρθωση και την άφησε να… παραπαίει.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κrasava ENY – Καρμιώτισσα 2-1
(41' Μπαχάσα, 45+1' Παπαφώτης / 23' Ψύχας)
Απόλλωνας - Νέα Σαλαμίνα 4-2
(8' Εσκρίτσε, 22' πέν. Τόμας, 45+2' Μαλεκκίδης, 75' πέν. Όζμπολτ / 24', 30' Γκράντσιρ)
Ομόνοια Αρ. – ΑΕΛ 0-2
(61' Σινγκ, 63' Τζόφρι)
Ομόνοια 29ης Μαΐου - Ανόρθωση1-0
(37' Βλαχομήτρος)
Άρης – ΑΕΚ 1-1
(61' Σινγκ, 63' Τζόφρι)
Δευτέρα 19 Οκτωβρίου
18:00Πάφος FC - ΑΠΟΕΛ
19:00Oμόνοια - Ολυμπιακός