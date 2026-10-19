Διπλό για ισχυροποίηση!

Ο ΑΠΟΕΛ εκστρατεύει απόψε (18:00) στην Πάφο για να αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα, σε μία επιχείρηση για να πάρει το πρώτο διπλό της χρονιάς, απέναντι σε μια ομάδα που δεν την κέρδισε στις τελευταίες πέντε συναντήσεις τους (τρεις ήττες, δύο ισοπαλίες). Οι γαλαζοκίτρινοι, προερχόμενοι από τη δεύτερή τους νίκη στην τρέχουσα σεζόν κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα, έπειτα από αυτήν απέναντι στην ΑΕΛ στη 2η αγωνιστική, θέλουν να κολλήσουν δεύτερο σερί τρίποντο.

Και δεν εννοούμε μόνο για τη φετινή περίοδο, καθώς πάνε οκτώ μήνες από την τελευταία φορά που η ομάδα της Λευκωσίας είχε καταφέρει να ζευγαρώσει δύο επιτυχίες. Το είχε καταφέρει τον Φεβρουάριο νικώντας Ομόνοια και ΑΕΛ, στην 23η και 24η αγωνιστική αντίστοιχα, όμως έκτοτε δεν μπόρεσε να το πετύχει ξανά, κάτι που θα επιδιώξει σήμερα.

Σαφώς, το οποιοδήποτε αποτέλεσμα δεν προδικάζει οτιδήποτε για την παραπέρα πορεία, μιας και είμαστε στην αρχή της σεζόν, αλλά, κατά τα ψέματα, εάν φύγει με τους τρεις βαθμούς από το «Στέλιος Κυριακίδης», ο ΑΠΟΕΛ θα καταφέρει να βάλει ένα δυνατό λιθαράκι προς την επίτευξη των στόχων του.

Στα θετικά για τον καταρτισμό του πλάνου αντιμετώπισης της παφιακής ομάδας από τον Νίκο Παπαδόπουλο είναι το γεγονός ότι έχουν ελαχιστοποιηθεί οι απουσίες. Ουσιαστικά, πέραν των Πιέρου Σωτηρίου και Παναγιώτη Καττιρτζή, που ακόμη χρειάζονται χρόνο αποκατάστασης, οι υπόλοιποι είναι κανονικά στη διάθεση του Ελλαδίτη τεχνικού.