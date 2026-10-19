Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για τα ντέρμπι Πάφος – ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια – Ολυμπιακός

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Δύο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα, με το οποίο ολοκληρώνεται η 6η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan. Η Πάφος υποδέχεται τον ΑΠΟΕΛ στις 18:00 και η Ομόνοια αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό Λευκωσίας στις 19:00, με τη Stoiximan να προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις και πληθώρα επιλογών για τους δύο αγώνες.

Στο ντέρμπι Πάφος – ΑΠΟΕΛ, η νίκη των γηπεδούχων προσφέρεται από τη Stoiximan στο 1.93, η ισοπαλία στα 3.45 και το διπλό του ΑΠΟΕΛ στα 3.80. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά πολλαπλών επιλογών σκορ, με τα 1-0, 2-0 ή 3-0 υπέρ της Πάφου να προσφέρονται στα 3.70, ενώ τα 2-1, 3-1 ή 4-1 προσφέρονται στα 5.00. Για επικράτηση της Πάφου με 4-0, 5-0 ή 6-0, η απόδοση ανεβαίνει στα 29.00.

Από την πλευρά του ΑΠΟΕΛ, οι επιλογές για νίκη με 0-1, 0-2 ή 0-3 προσφέρονται στα 7.00, ενώ τα 1-2, 1-3 ή 1-4 προσφέρονται στα 9.25. Στην ίδια αγορά, η ισοπαλία με γκολ προσφέρεται στα 4.40 και η ολοκλήρωση της αναμέτρησης χωρίς γκολ στα 7.90.

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Στην αναμέτρηση Ομόνοια – Ολυμπιακός Λευκωσίας, οι πράσινοι έχουν τον πρώτο λόγο σύμφωνα με τις αποδόσεις της Stoiximan, με τον άσο να προσφέρεται στο 1.31, την ισοπαλία στα 5.00 και το διπλό του Ολυμπιακού στα 9.50.

Πληθώρα επιλογών υπάρχει και στις αγορές συνολικών γκολ. Το Over 1.5 προσφέρεται στο 1.18 και το Under 1.5 στα 4.45, ενώ το Over 2.5 προσφέρεται στο 1.55 και το Under 2.5 στα 2.35. Για όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο περισσότερων τερμάτων, το Over 3.5 προσφέρεται στα 2.35, με το αντίστοιχο Under 3.5 στο 1.55.

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