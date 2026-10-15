ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στοχεύοντας στο τέλος του σερί...

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Την επιδίωξη να προσθέσει για πρώτη φορά δεύτερη συνεχόμενη νίκη, θέλει να ικανοποιήσει ο ΑΠΟΕΛ την ερχόμενη Δευτέρα (19/10, 19:00) στην έξοδό του στο «Στέλιος Κυριακίδης», απέναντι στην Πάφο FC.

Μία ομάδα, κόντρα στην οποία δεν πανηγύρισε τρίποντο στις τελευταίες έξι συναντήσεις τους. Η τελευταία φορά που οι γαλαζοκίτρινοι κέρδισαν την προσεχή τους αντίπαλο, ήταν στις 6 Απριλίου 2025, όταν προς το τέλος της περιόδου 2024-25 είχαν επικρατήσει εκτός έδρας με 1-0. Ένα περίπου μήνα μετά τη νίκη του ΑΠΟΕΛ, οι δύο ομάδες έφεραν ισοπαλία 1-1 στην τελευταία τους αναμέτρηση για εκείνη τη χρονιά, στην οποία η παφιακή ομάδα είχε στεφθεί πρωταθλήτρια. Πέρσι, στην κανονική περίοδο, η Πάφος FC νίκησε δυο φορές, 1-0 στο ΓΣΠ και 2-0 στο «Στέλιος Κυριακίδης», ενώ στα πλέι οφ καταγράφηκε ισοπαλία 3-3 στη Λευκωσία και άλλη μία εντός έδρας νίκη με 2-0 για την Πάφο FC.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Λύγισε στο 89' ο ΟΦΗ από τη Ρεν

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Μεγάλη «ερυθρόλευκη» βραδιά στη Μασαλία

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Αταλάντα - Πάφος FC: Ήταν αδύνατο, φάνηκε από το 1'

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Αδελφή Ρονάλντο: «Είναι πιο πιθανό να μην επιστρέψει στην εθνική Πορτογαλίας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάνω απ' όλους η Σίτι: Ο Πεπ επέστρεψε δίχως τυμπανοκρουσίες στο Etihad

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Conference League: Τεσσάρα η Τράμπζονσπορ του Σαλάχ, κάζο για Ερυθρό και Άγιαξ

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Europa League: Μοίρασαν τεσσάρες Μίλαν και Λεβερκούζεν

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Και τώρα το... δεύτερο στοίχημα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Οι φίλοι της Πάφος FC στο Μπέργκαμο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Τα βρήκε με Κέιν για νέο συμβόλαιο η Μπάγερν

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Το πράσινο πάρτι στο «Stadion Celje» μετά τη λήξη!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Μπεργκ: «Το να βάλεις τρία γκολ εκτός και να κυριαρχήσεις τόσο...!»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

13άρα ο ΑΠΟΕΛ, πεντάρα η ΑΕΚ και... νερά στο Αραράτ - ΑΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

«Υποκινούμενη από Αλαφούζο και Παναθηναϊκό» - Πώς σχολίασαν στον Ολυμπιακό τη δίωξη της ΔΕΑΒ

Super League

|

Category image

Με το δεξί ο Παναθηναϊκός στη League Phase του Conference League

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Διαβαστε ακομη