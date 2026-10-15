Στοχεύοντας στο τέλος του σερί...

Μία ομάδα, κόντρα στην οποία δεν πανηγύρισε τρίποντο στις τελευταίες έξι συναντήσεις τους. Η τελευταία φορά που οι γαλαζοκίτρινοι κέρδισαν την προσεχή τους αντίπαλο, ήταν στις 6 Απριλίου 2025, όταν προς το τέλος της περιόδου 2024-25 είχαν επικρατήσει εκτός έδρας με 1-0. Ένα περίπου μήνα μετά τη νίκη του ΑΠΟΕΛ, οι δύο ομάδες έφεραν ισοπαλία 1-1 στην τελευταία τους αναμέτρηση για εκείνη τη χρονιά, στην οποία η παφιακή ομάδα είχε στεφθεί πρωταθλήτρια. Πέρσι, στην κανονική περίοδο, η Πάφος FC νίκησε δυο φορές, 1-0 στο ΓΣΠ και 2-0 στο «Στέλιος Κυριακίδης», ενώ στα πλέι οφ καταγράφηκε ισοπαλία 3-3 στη Λευκωσία και άλλη μία εντός έδρας νίκη με 2-0 για την Πάφο FC.