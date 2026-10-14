Αλλαγή δεδομένων με Λαΐφη

Αναμονή τέλος στον ΑΠΟΕΛ αναφορικά με την κατάσταση του Κωνσαντίνου Λαΐφη.

Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός των γαλαζοκιτρίνων ακολουθεί πλέον το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης και θα βρίσκεται στην διάθεση του Νίκου Παπαδόπουλου για τις αμέσως επόμενες αναμετρήσεις.

Θυμίζουμε πως η τελευταία συμμετοχή του Λαΐφη ήταν στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα στις 19/9.

Μετά λοιπόν από ένα διάστημα ενός μηνός, ο έμπειρος στόπερ επιστρέφει για το ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής με την Πάφο.