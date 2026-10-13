Και τώρα το ντέρμπι αποδείξεων

Η επιστροφή στον δρόμο των επιτυχιών έφερε ανακούφιση στον ΑΠΟΕΛ! Η νίκη επί της Νέας Σαλαμίνας ήρθε μετά από δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα απέναντι σε Ανόρθωση και Απόλλωνα. Συνεπώς, όλοι στις τάξεις των γαλαζοκιτρίνων γνώριζαν ότι η νίκη στο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής ήταν μονόδρομος. Στα πλέον θετικά καταγράφεται η επιμονή που έδειξε η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου μέχρι το φινάλε.

Στόχος πλέον, είναι αυτή η νίκη να αποτελέσει την απαρχή για ένα σερί θετικών αποτελεσμάτων, που θα βελτιώσουν περαιτέρω τη βαθμολογική θέση της ομάδας. Γι’ αυτό ο 55χρονος Ελλαδίτης προπονητής καλείται μέσα από τις προπονήσεις να εξελίξει την εικόνα της ομάδας, ώστε να παρουσιαστεί πιο αποτελεσματική, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση.

Το επόμενο ντέρμπι με την Πάφος FC στο «Στέλιος Κυριακίδης» (19/10, 18:00), προσφέρεται ώστε ο ΑΠΟΕΛ να αποδείξει ότι μπορεί να διεκδικήσει μια θέση στα ψηλά της βαθμολογίας. Εφόσον οι γαλαζοκίτρινοι καταφέρουν να φτάσουν σε ένα μεγάλο διπλό, τα οφέλη δεν θα είναι μόνο βαθμολογικά, καθώς θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την πίστη στις δυνατότητές τους.