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Πάρθηκε η απόφαση για Σάστρε και Σταφυλίδη

ΓΗΠΕΔΟ

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Συμπλήρωσαν απαγορευτικό αριθμό καρτών

Ο ΑΠΟΕΛ συνεχίζει την προετοιμασία του για το παιχνίδι με την Πάφο, το οποίο ορίστηκε για την ερχόμενη Δευτέρα (19/10). Οι γαλαζοκίτρινοι θέλουν να χτίσουν νικηφόρο σερί ώστε να αναρριχηθούν στον βαθμολογικό πίνακα γι' αυτό και το τρίποντο είναι επιτακτική ανάγκη. 

Ο Παπαδόπουλος πήρε την απόφαση του για τους Σάστρε και Σταφυλίδη, οι οποίοι συμπλήρωσαν απαγορευτικό αριθμό καρτών. Αμφότεροι θα είναι κανονικά διαθέσιμοι στο επόμενο παιχνίδι με τους γαλάζιους, κι έτσι θα εκτίσουν την ποινή τους στο μεθεπόμενο ματς με την Ομόνοια 29Μ (25/10).

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