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ΑΠΟΕΛ: «Διαψεύδουμε ότι έχει κατατεθεί οποιοδήποτε ποσό από το επενδυτικό σχήμα μέχρι σήμερα»

ΓΗΠΕΔΟ

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Σημαντική ανακοίνωση

Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΑΠΟΕΛ μέσω της οποίας διαψεύδει τις πληροφορίες που αναφέρουν πως καταβλήθηκαν λεφτά από το επενδυτικό σύνολο, ενώ παράλληλα παραθέτει τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη συμφωνία. 

Αναλυτικά:

Αναγκαζόμαστε να παρέμβουμε για να ενημερώσουμε τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ, μετά από τα πολλά δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών.

1. Οι συζητήσεις με το επενδυτικό σχήμα

Οι συζητήσεις με το επενδυτικό σχήμα συνεχίζονται εντατικά και διεξάγονται σε θετικό κλίμα από όλες τις πλευρές. Στόχος μας, όπως έχουμε αναφέρει πολλές φορές, παραμένει η επίτευξη μιας ολοκληρωμένης συμφωνίας, η οποία για να υλοποιηθεί θα πρέπει να εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ και του Σωματείου.

2. Η επίσημη ενημέρωση του κόσμου

Το Διοικητικό Συμβούλιο επαναλαμβάνει, για πολλοστή φορά ότι δεν «ξεχνά» τις δεσμεύσεις του.

Ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ θα ενημερώνεται επίσημα κάθε φορά που ολοκληρώνεται ένα ουσιαστικό στάδιο της διαδικασίας. Καλούμε, επομένως, όλους τους ΑΠΟΕΛίστες να μην εκλαμβάνουν τη σιωπή μας απέναντι σε οποιοδήποτε δημοσίευμα ως επιβεβαίωση των πληροφοριών που αυτό μεταφέρει.

3. Το οικονομικό σκέλος

Διαψεύδουμε ότι έχει κατατεθεί οποιοδήποτε ποσό από το επενδυτικό σχήμα μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, επιβεβαιώνουμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με τον επενδυτή για το συγκεκριμένο θέμα. Αναγνωρίζουμε τη θετική του στάση και την ευαισθησία που επιδεικνύει, καθώς και τον κοινό μας στόχο να εξευρεθεί τρόπος οικονομικής στήριξης της υφιστάμενης διοίκησης, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις άμεσες υποχρεώσεις της. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η δυνατότητα διάθεσης χρηματικών ποσών ακόμη και πριν από την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

4. Η καθημερινή προσπάθεια και η τελική απόφαση

Κάθε μέρα που περνά καθιστά την κατάσταση δυσκολότερη. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ωστόσο, συνεχίζει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαχείριση και την επίλυση πολλών ζητημάτων που απαιτούν άμεσες ενέργειες.

Τέλος, παραμένει σε ισχύ η προσωπική δέσμευση του Προέδρου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας, έναντι των μετόχων και του κόσμου του ΑΠΟΕΛ, να παρουσιάσει την τελική κατάληξη των συζητήσεων σε Ειδική Συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί αποκλειστικά για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Η τελική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψη της συμφωνίας θα ανήκει αποκλειστικά στη Συνέλευση.

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