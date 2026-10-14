Επιτέλους... κουμάντο στο δικό της «Αλφαμέγα»

Ένα στοιχείο που άξιζε αναφοράς και το καταγράψαμε στη μέχρι τώρα πορεία της ΑΕΛ στο πρωτάθλημα, είναι τα εντός έδρας παιχνίδια.

Η ομάδα του Ούγκο Μάρτινς στις πρώτες πέντε αγωνιστικές, έδωσε τρία εντός έδρας παιχνίδια και τα κέρδισε όλα. Εύκολα ή δύσκολα, καμία σημασία δεν έχει. Άλλωστε μιλάμε για έναν σύλλογο με πάρα πολύ κόσμο που εδώ και χρόνια προσπαθεί να μετατρέψει το νέο στάδιο σε... κάστρο.

Τα πρώτα δείγματα λοιπόν είναι εξαιρετικά. Η ΑΕΛ κέρδισε την Ανόρθωση, τη Νέα Σαλαμίνα και την Ομόνοια 29Μ στο «Αλφαμέγα».

Το γεγονός ότι δείχνει να βρίσκει τον τρόπο να επικρατεί ούσα γηπεδούχος, της δίνει μεγάλη ώθηση «ψήνοντας» παράλληλα ακόμα περισσότερο τον κόσμο.

Άλλωστε είναι γνωστή η ατμόσφαιρα που μπορούν να δημιουργήσουν οι ΑΕΛίστες γενικά στα γήπεδο, πόσο μάλλον όταν είναι αυτοί γηπεδούχοι.

Ζητούμενο είναι η ομάδα να έχει συνέχεια παραμένοντας στα ψηλά της βαθμολογίας.

Για την ιστορία, τα επόμενα εντός έδρας παιχνίδια της ΑΕΛ είναι με τον Άρη (7η αγωνιστική), με τον Ηρακλή Γερολάκου (κύπελλο) και με την Krasava (8η αγωνιστική).

α.ψ