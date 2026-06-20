Κέρδισε το πρώτο του συμβόλαιο με τον ΑΠΟΕΛ ο Μίχος

Mετά τη συμμετοχή στα τελευταία δύο παιχνίδια της περασμένης περιόδου (2025/26), απέναντι σε Ομόνοια και Πάφο FC, ο Σάββας Μίχος κέρδισε και το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον ΑΠΟΕΛ, όπως ανακοίνωσαν οι γαλαζοκίτρινοι.

Η ανακοίνωση:

«Ο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει τη σύναψη επαγγελματικού συμβολαίου με τον νεαρό τερματοφύλακα Σάββα Μίχο.

Ο Σάββας είναι γεννημένος στις 03/12/2007 (19 ετών) και αποτελεί γέννημα θρέμμα της Ακαδημίας ΑΠΟΕΛ.

Έχει διανύσει όλα τα στάδια της ποδοσφαιρικής του ανάπτυξης με τα γαλαζοκίτρινα. Η αφοσίωση, η σκληρή δουλειά και η αγωνιστική του εξέλιξη τον έφεραν στην πρώτη ομάδα, όπου πραγματοποίησε το ντεμπούτο του σε αγώνες πρωταθλήματος την περσινή αγωνιστική περίοδο.

Η παραμονή και η επαγγελματική του ένταξη στην ομάδα μας αποτελεί επιβράβευση της προσπάθειάς του, αλλά και συνέχεια της φιλοσοφίας του ΑΠΟΕΛ να επενδύσει και να στηρίξει τα δικά του παιδιά».