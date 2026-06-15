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«Σε προχωρημένο στάδιο του Λοντίγκιν στον ΑΠΟΕΛ»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Σε προχωρημένο στάδιο του Λοντίγκιν στον ΑΠΟΕΛ»

Στην Ελλάδα σημειώνουν πως ο Γιούρι Λοντίγκιν ακολουθεί τον Παπαδόπουλο στον ΑΠΟΕΛ

Αναλυτικά όσα γράφουν στον sport-fm.gr:

Ο Γιούρι Λοντίγκιν βρίσκεται κοντά στη μετακίνησή του στον ΑΠΟΕΛ, ακολουθώντας τον Νίκο Παπαδόπουλο, με τον Λεβαδειακό να αναζητά τον νέο του τερματοφύλακα.

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στον Λεβαδειακό, καθώς όλα δείχνουν ότι ο Γιούρι Λοντίγκιν βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη μετακίνησή του στην Κύπρο για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ.

Ο έμπειρος τερματοφύλακας ολοκληρώνει το συμβόλαιό του με την ομάδα της Βοιωτίας στο τέλος του μήνα και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που κυκλοφορούν, αποτελεί προσωπική επιλογή του Νίκου Παπαδόπουλου για τη νέα σεζόν. Ο Έλληνας τεχνικός έχει ήδη αναλάβει την τεχνική ηγεσία του ΑΠΟΕΛ και φέρεται να επιθυμεί την επανένωση με ποδοσφαιριστές που γνωρίζει καλά από τη συνεργασία τους στον Λεβαδειακό.Η υπόθεση του Λοντίγκιν φαίνεται να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, με τον 35χρονο γκολκίπερ να εξετάζει σοβαρά την προοπτική συνέχισης της καριέρας του στο κυπριακό πρωτάθλημα. Η εμπειρία, η ποιότητά του κάτω από τα δοκάρια και η γνώση του από τον Παπαδόπουλο αποτελούν βασικά στοιχεία που τον φέρνουν ψηλά στη λίστα των «γαλαζοκιτρίνων».

Την ίδια στιγμή, στον Λεβαδειακό έχουν ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για την επόμενη ημέρα στη θέση του τερματοφύλακα. Οι άνθρωποι της ομάδας εξετάζουν τις διαθέσιμες επιλογές στην αγορά, ώστε να καλύψουν εγκαίρως το κενό που ενδέχεται να δημιουργηθεί από την αποχώρηση του Λοντίγκιν.

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

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