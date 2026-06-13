Mε επίσημο τρόπο ο Λεβαδειακός «καρφώνει» τον Παπαδόπουλο για τη συμφωνία με ΑΠΟΕΛ

Αιχμές για τον Ελλαδίτη προπονητή Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος ως γνωστό θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του ΑΠΟΕΛ, αφήνει ο Λεβαδειακός, κάνοντας λόγο για αθέτηση της συμφωνίας.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από τον Λεβαδειακό αναφέρεται ότι υπήρχε προφορική συμφωνία μεταξύ «κυρίων».

Αναλυτικά:

Μετά από μία ιδιαίτερα επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά, η ΠΑΕ Λεβαδειακός είχε καταλήξει σε προφορική συμφωνία «κυρίων» με τον κ. Νίκο Παπαδόπουλο, που αφορούσε τον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς και τις οικονομικές απολαβές του για τη συνέχιση της συνεργασίας μας.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του μέχρι πρότινος προπονητή της ομάδας μας, κ.Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος, κόντρα τις διαβεβαιώσεις του κ.Παπαδόπουλου για το αντίθετο, μάς ενημέρωσε ότι ο πελάτης του αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στον ΑΠΟΕΛ, παρά τη συμφωνία που υπήρχε.