ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Mε επίσημο τρόπο ο Λεβαδειακός «καρφώνει» τον Παπαδόπουλο για τη συμφωνία με ΑΠΟΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Mε επίσημο τρόπο ο Λεβαδειακός «καρφώνει» τον Παπαδόπουλο για τη συμφωνία με ΑΠΟΕΛ

Ανακοίνωση από τον Λεβαδειακό μετά τη συμφωνία του Ελλαδίτη τεχνικού με τον ΑΠΟΕΛ

Αιχμές για τον Ελλαδίτη προπονητή Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος ως γνωστό θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του ΑΠΟΕΛ, αφήνει ο Λεβαδειακός, κάνοντας λόγο για αθέτηση της συμφωνίας.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από τον Λεβαδειακό αναφέρεται ότι υπήρχε προφορική συμφωνία μεταξύ «κυρίων».

Αναλυτικά:

Μετά από μία ιδιαίτερα επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά, η ΠΑΕ Λεβαδειακός είχε καταλήξει σε προφορική συμφωνία «κυρίων» με τον κ. Νίκο Παπαδόπουλο, που αφορούσε τον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς και τις οικονομικές απολαβές του για τη συνέχιση της συνεργασίας μας.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του μέχρι πρότινος προπονητή της ομάδας μας, κ.Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος, κόντρα τις διαβεβαιώσεις του κ.Παπαδόπουλου για το αντίθετο, μάς ενημέρωσε ότι ο πελάτης του αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στον ΑΠΟΕΛ, παρά τη συμφωνία που υπήρχε.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αν σκοράρει θα παίξει... φλάουτο!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Mε επίσημο τρόπο ο Λεβαδειακός «καρφώνει» τον Παπαδόπουλο για τη συμφωνία με ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τιμωρία 1 χρόνου σε Γιαννακόπουλο!

EUROLEAGUE

|

Category image

Εκτός 12άδας για τον τελικό των τελικών ο Ντόρσεϊ

EUROLEAGUE

|

Category image

Όσο παραμένει ανοικτό του Σένσι...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Βάζει τέλος στις… φήμες ο Σεμέδο: «Για πάντα πράσινος»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κλόζε: «Περιμένω το ρεκόρ μου να σπάσει φέτος, ο Μέσι είναι ευπρόσδεκτος να το κάνει»

World Cup 2026

|

Category image

Ξανά μανά για Μαέ στην Αίγυπτο: Νούμερο ένα για την Αλ Αχλί, τι ισχύει

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Η Βαλένθια παίρνει τον Σορτς για αντί-Μοντέρο»

EUROLEAGUE

|

Category image

Ανακοίνωσε Παναγιώτη Γιάννου για Τεχνικό Διευθυντή των Ακαδημιών ο ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πτώμα βρέθηκε δίπλα στο προπονητικό κέντρο του Ιράν στο Μεξικό

EUROLEAGUE

|

Category image

«Πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Φαν Ντρόγκελεν»

Ελλάδα

|

Category image

Ιστορική επίδοση 60 ετών από τον… απόλυτο Κρις Ρίτσαρντς

World Cup 2026

|

Category image

Μουντιάλ: Σορός σε αποσύνθεση εντοπίστηκε κοντά στη βάση της εθνικής Ιράν στο Μεξικό

[Homepage Ζώνες]

|

Category image

Τεχνικός διευθυντής ο Κοτσόλης στον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη