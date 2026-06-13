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Ανακοίνωσε Παναγιώτη Γιάννου για Τεχνικό Διευθυντή των Ακαδημιών ο ΑΠΟΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανακοίνωσε Παναγιώτη Γιάννου για Τεχνικό Διευθυντή των Ακαδημιών ο ΑΠΟΕΛ

Ανοίγει νέο κεφάλαιο ο ΑΠΟΕΛ

Σε νέα εποχή μπαίνει η Ακαδημία του ΑΠΟΕΛ. Όπως ενημέρωσε η διοίκηση προ εβδομάδων, οι «νεαροί» θα αποτελέσουν σημαντικό κομμάτι για την ομάδα της πρωτεύουσας στο μέλλον, γι’ αυτό και προχώρησε στην πρόσληψη του Παναγιώτη Γιάννου, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη Τεχνικού Διευθυντή.

Αναλυτικά: «Ο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του, με τον Παναγιώτη Γιάννου, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή της Ακαδημίας της ομάδας μας.

Η επιλογή του κ. Γιάννου εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των τμημάτων υποδομής του ΑΠΟΕΛ, με στόχο τη δημιουργία μιας σύγχρονης και οργανωμένης ποδοσφαιρικής δομής που θα αναδεικνύει και θα εξελίσσει ταλέντα για την πρώτη ομάδα.

Ο Παναγιώτης Γιάννου έχει πτυχίο στη Διοίκηση επιχειρήσεων με μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων και Ψηφιακού μετασχηματισμού. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στον χώρο των αναπτυξιακών ηλικιών. Ξεκίνησε την πορεία του στις ακαδημίες της Πάφος FC, όπου εργάστηκε ως προπονητής αναπτυξιακών ομάδων και στη συνέχεια ανέλαβε ρόλο Υπεύθυνου Μεθοδολογίας και Τεχνικού Διευθυντή Ακαδημίας.

Ακολούθως, από το 2019 μέχρι το 2024 αποτέλεσε τον Τεχνικό Διευθυντή της Ακαδημίας της ΑΕΚ Λάρνακας, όπου είχε καθοριστική συμβολή στην οργάνωση των τμημάτων υποδομής, στην αγωνιστική φιλοσοφία και στην ανάπτυξη νεαρών ποδοσφαιριστών.

Είναι κάτοχος του διπλώματος UEFA A Elite Youth και βρίσκεται στη διαδικασία απόκτησης του UEFA Pro, ενώ διαθέτει γνώση και εμπειρία στη δημιουργία γεφυρών μεταξύ ακαδημίας και πρώτης ομάδας.

Ο ΑΠΟΕΛ καλωσορίζει τον Παναγιώτη Γιάννου και του εύχεται κάθε επιτυχία στο έργο του».

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