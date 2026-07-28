Το πρόγραμμα της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η κλήρωση του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας ποδοσφαιρικής περιόδου 2026 – 2027.

Η διαδικασία της κλήρωσης έγινε στην παρουσία του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της ΚΟΠ Ανδρέα Μωριά, που καλωσορίζοντας τους εκπροσώπους των ομάδων που θα λάβουν μέρος στο νέο Πρωτάθλημα, ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Η ΚΟΠ με διάφορες πρωτοβουλίες στηρίζει σταθερά την προσπάθεια της αναβάθμισης του Πρωταθλήματος προς όφελος των σωματείων μας.

Για μία ακόμη χρονιά συνεχίζουμε με Πρωτάθλημα δύο φάσεων με τη συμμετοχή 16 ομάδων. Με την ευκαιρία καλωσορίζουμε τις τρεις ομάδες που εξασφάλισαν άνοδο από το Πρωτάθλημα Γ’ Κατηγορίας. Την Αναγέννηση Δερύνειας, την ΑΕΠ Πολεμιδιών και τον Ερμή Αραδίππου.

Προσβλέπουμε όλοι μας σε μια συναρπαστική χρονιά με την ευχή να διεξαχθεί ένα Πρωτάθλημα πάντοτε μέσα στα σωστά πλαίσια αθλητοπρέπειας.

Το νέο Πρωτάθλημα θα αρχίσει στις 11 – 13 Σεπτεμβρίου 2026 και όπως και στα προηγούμενα χρόνια, θα συνεχιστεί η προβολή τηλεοπτικών αγώνων από τη Cytavision κάθε εβδομάδα».

Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί και στη νέα αγωνιστική περίοδο σε δύο φάσεις και η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί στις δεκαπέντε αγωνιστικές.

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