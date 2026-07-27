Την ερχόμενη Τρίτη η κλήρωση του Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας

Η διαδικασία της κλήρωσης θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΚΟΠ (11:30 π.μ.) και το νέο Πρωτάθλημα θα αρχίσει στις 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι ομάδες που θα λάβουν μέρος:

FC Λειβάδια 2022, ΑΕΖ Ζακακίου, ΑΕΚ Κελλιών, ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου, Βρυσούλλων, Αλκή 1948 Λάρνακας, Ανόρθωση Μουτταγιάκας, Ασπίς Πύλας, ΘΟΪ Λακατάμιας, Εθνικός Άσσιας, Εθνικός Λατσιών, Κέδρος Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας, Ξυλοφάγου FC, Οθέλλος Αθηαίνου, Ομόνοια Ψευδά, ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος, ΠΟ Ορμήδειας.