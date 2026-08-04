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Επίλεκτη Κατηγορία ΣΤΟΚ 2026-27: Πρόγραμμα, έδρες και τρόπος διεξαγωγής

ΓΗΠΕΔΟ

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Επίλεκτη Κατηγορία ΣΤΟΚ 2026-27: Πρόγραμμα, έδρες και τρόπος διεξαγωγής

Το Πρωτάθλημα θα αρχίσει στις 26 - 27 Σεπτεμβρίου 2026 και θα ολοκληρωθεί στις 24 - 25 Απριλίου 2027

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Πρωταθλήματος Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ 2026 - 2027. 

Στο Πρωτάθλημα θα συμμετάσχουν οι ακόλουθες 16 ομάδες:

Akamas - Peyia F.C. 2025, Α.Ε. Κουκλιών F.C. , Α.Ε. Τρουλλών, Α.Ο. Θύελλα Αγίου Θεοδώρου, Α.Σ. Δίας Στροβόλου, ΑΕΚ Κοράκου, Απόνα Αναγυιάς, ΑΠΟΠ Πόλης, Άτλας Αγλαντζιάς, Γεροσκήπου F.C. , ΘΟΪ Πύργου, Κούρης Ερήμης, Ορφέας Λευκωσίας, Πρόοδος Καϊμακλίου, Ροτσίδης Μάμμαρι και Φρενάρος F.C. 2000.

Θα διεξαχθούν 30 αγωνιστικές (δύο γύροι των 15 αγωνιστικών) και μετά την ολοκλήρωση του Πρωταθλήματος, οι τρεις τελευταίες ομάδες θα ανέλθουν στη Γ' Κατηγορία. Οι τέσσερις τελευταίες ομάδες θα υποβιβαστούν. 

Το Πρωτάθλημα θα αρχίσει στις 26 - 27 Σεπτεμβρίου 2026 και θα ολοκληρωθεί στις 24 - 25 Απριλίου 2027.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

Άτλας Αγλαντζιάς – Α.Ε. Τρούλλων

Πρόοδος Καϊμακλίου – Ορφέας Λευκωσίας

Γεροσκήπου  F.C. – Akamas Peyia F.C. 2025

ΘΟΪ Πύργου – ΑΠΟΠ Πόλης

Ροτσίδης Μάμμαρι – Α.Ο. Θύελλα Αγίου Θεοδώρου

Α.Ε. Κουκλιών – Κούρης Ερήμης

ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας – ΑΕΚ Κοράκου

Φρέναρος F.C. 2000 – Α.Σ. Δίας Στροβόλου

ΕΔΩ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Οι έδρες των ομάδων: 

Akamas - Peyia F.C. 2025 – Δημοτικό Στάδιο Πέγειας

Α.Ε. Κουκλιών F.C. – Κοινοτικό Στάδιο Κουκλιών

Α.Ε. Τρουλλών – Κοινοτικό Στάδιο Τρουλλών

Α.Ο. Θύελλα Αγίου Θεοδώρου – Κοινοτικό Στάδιο Αγίου Θεοδώρου

Α.Σ. Δίας Στροβόλου – Δημοτικό Στάδιο Αγλαντζιάς

ΑΕΚ Κοράκου – Κοινοτικό Στάδιο Κοράκου

Απόνα Αναγυιάς – Περιφερειακό Στάδιο Αναγυιών-Δευτεράς-Ψιμολόφου

ΑΠΟΠ Πόλης – Δημοτικό στάδιο Πόλης Χρυσοχούς

Άτλας Αγλαντζιάς – Δημοτικό Στάδιο Αγλαντζιάς

Γεροσκήπου F.C. – Δημοτικό Στάδιο Γεροσκήπου

ΘΟΪ Πύργου – Κοινοτικό Στάδιο Πύργου Λεμεσού

Κούρης Ερήμης – Κοινοτικό Στάδιο Ερήμης

Ορφέας Λευκωσίας – Στάδιο Ορφέα Λευκωσίας

Πρόοδος Καϊμακλίου – Δημοτικό Στάδιο Βορείου Πόλου

Ροτσίδης Μάμμαρι – Στάδιο Ροτσίδη Μάμμαρι

Φρενάρος F.C. 2000 – Κοινοτικό Στάδιο Φρενάρους

 

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