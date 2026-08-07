Στο ΘΟΪ Λακατάμιας ο Αλέξανδρος Σπόντας

Ενίσχυση για το ΘΟΪ Λακατάμιας που ένταξε στο δυναμικό του, έναν ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στη μεσοεπιθετική γραμμή.

Πρόκειται για τον Αλέξανδρο Σπόντα, ο οποίος θα προσπαθήσει να βοηθήσει την ομάδα της πρωτεύουσας στο δύσκολο πρωτάθλημα της Β΄ Κατηγορίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ομάδα μας ανακοινώνει την ενίσχυση του ρόστερ με τον 24χρονο μεσοεπιθετικό Αλέξανδρο Σπόντα. Ο Αλέξανδρος είναι ποδοσφαιριστής με σημαντικές παραστάσεις, έχοντας ξεκινήσει την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις Ακαδημίες της Πάφου FC και φτάνοντας μέχρι την πρώτη ομάδα του συλλόγου. Διακρίνεται για τον επαγγελματισμό, την υψηλή τεχνική του κατάρτιση, την ταχύτητα και την ικανότητά του να δημιουργεί και να τελειώνει φάσεις.

Παράλληλα, διαθέτει έντονη έφεση στο σκοράρισμα, με πιο χαρακτηριστική στιγμή το νικητήριο γκολ που πέτυχε στην παράταση του περσινού τελικού του κυπέλλου των μικρών κατηγοριών, χαρίζοντας στον Ερμή τόσο τη νίκη όσο και την κατάκτηση του κυπέλλου.

Είμαστε βέβαιοι ότι ο Αλέξανδρος, με το ταλέντο, την ποιότητα και τη νοοτροπία που τον χαρακτηρίζουν, θα αποτελέσει μία ακόμη σημαντική μονάδα στην προσπάθεια της ομάδας μας να πετύχει τους στόχους της τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Καλωσορίζουμε τον Αλέξανδρο Σπόντα στην οικογένεια του ΘΟΪ Λακατάμιας και του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με τη φανέλα της ομάδας μας»!