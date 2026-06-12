Έκλεισε κι έρχεται ο Παπαδόπουλος στον ΑΠΟΕΛ

Κλείνει η πρώτη και σημαντική εκκρεμότητα στον ΑΠΟΕΛ.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος τα βρήκε σε όλα με την διοίκηση των γαλαζοκιτρίνων, καθώς άφησε θετικές εντυπώσεις τόσο με τη πορεία του στον Λεβαδειακό όσο και στη κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχε προ ημερών.

Ο Ελλαδίτης τεχνικός αναμένεται πως θα ανακοινωθεί αρχές της ερχόμενης εβδομάδας καθώς μεταξύ των δύο πλευρών υπάρχει προφορική συμφωνία. Η παρουσία των Παπαδόπουλου και Βρύζα στον Αρχάγγελο σηματοδοτεί εξελίξεις που αφορούν σε προετοιμασία και μεταγραφικό πλάνο.