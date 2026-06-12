Έρχονται εξελίξεις στον ΑΠΟΕΛ: Ο Παπαδόπουλος και ο Κούτσακος

Με την κάθοδο του Ζήση Βρύζα στην Κύπρο, μπαίνουν επί τάπητος και όλα τα θέματα που αφορούν τον προγραμματισμό του ΑΠΟΕΛ.

Ένα κεφάλαιο που αναμένεται να κλείσει είναι αυτό του προπονητή, που – εκτός απροόπτου – θα είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Με τον Ελλαδίτη τεχνικό οι επαφές είναι σε προχωρημένο στάδιο και σύντομα αναμένεται να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του.

Στα υπόλοιπα θέματα, θέμα χρόνου αναμένεται η επέκταση της συνεργασίας με τον Κούτσακο, ο οποίος είναι κεντρικό πρόσωπο στην παρουσίαση των εκτός έδρας εμφανίσεων. Επίσης, χθεσινές πληροφορίες δείχνουν ως ορατό το ενδεχόμενο επιστροφής στον Αρχάγγελο του Σταύρου Γαβριήλ.