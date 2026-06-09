Χωρίς χρονοδιαγράμματα... σύντομα η απόφαση

Ναι μεν υπάρχει αναμονή για το τι μέλλει γενέσθαι με τον επενδυτή, όμως οι διοικούντες καλούνται να στρωθούν στη δουλειά ενόψει της νέας σεζόν. Ήδη έχει επέλθει συμφωνία με τον Ζήση Βρύζα για να αναλάβει αθλητικός διευθυντής και απομένουν μονάχα οι υπογραφές. Από εκεί και πέρα, γίνεται έλεγχος και περνούν από εξέταση αρκετοί προπονητές. Χωρίς να έχει μπει κάποιο χρονοδιάγραμμα, οι υπεύθυνοι του προγραμματισμού, αφού αξιολογήσουν όλες τις παραμέτρους, θα προχωρήσουν στην απόφασή τους για τον άνθρωπο που θα καθίσει στην άκρη του πάγκου. Δύο από τα ονόματα που έχουν κυκλοφορήσει έντονα είναι των Νίκου Παπαδόπουλου και Ρούμπεν Σέγιες, οι οποίοι μάλιστα φαίνεται να είχαν έρθει στην Κύπρο για να δουν τις εγκαταστάσεις στον Αρχάγγελο και να συζητηθούν από κοντά διάφορα θέματα. Όποια κι αν είναι η τελική απόφαση, θεωρείται βέβαιο ότι θα γίνουν και αρκετές αλλαγές στο ρόστερ της ομάδας, αφού θα υπάρξουν πολλές αποχωρήσεις από το υφιστάμενο δυναμικό, ενώ είναι γνωστή η πρόθεση για να στηριχθεί το ντόπιο στοιχείο.