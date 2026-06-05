Πετεβίνος: «Τα έσοδα είναι μηδαμινά, δεν υπάρχει επενδυτής» - Οι λεπτομέρειες της πρότασης του Λιασή

Για όλα όσα αφορούν στην Γενική Συνέλευση και στον Σάββα Λιασή αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Νεκτάριος Πετεβίνος (Super Sport 104.0). Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΠΟΕΛ επισήμανε τις λεπτομέρειες της πρότασης, ενώ τόνισε πως αφού δεν υπάρχει συμφωνία και ως κατ’ επέκταση έσοδα, η στήριξη του κόσμου είναι σημαντική.

Αναλυτικά τα σχετικά αποσπάσματα:

Για το ότι δεν υπάρχει συμφωνία: «Δυστυχώς έχουμε διακρίνει οτι τις τελευταίες μέρες έχει υπάρξει μια παραπληροφόρηση για λόγους ενημέρωσης. Πρέπει να πούμε κάποια πράγματα για να ξέρει και ο κόσμος. Υπάρχει ένα περίγραμμα συμφωνίας η οποία δεν είναι δεσμευτική. Έχει δοθεί η εξουσιοδότηση στην συμβουλευτική επιτροπή για να προχωρήσει. Για να γίνει αυτό υπάρχουν πολλές διαδικασίες που πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα. Για τους επόμενους μήνες ο κόσμος θα πρέπει να είναι συμμέτοχος. Είναι μια συμφωνία που μπορεί να χρειαστεί 6-7 μήνες και προσπαθούμε να την κάνουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Είναι κάτι που θέλουν και οι δυο πλευρές και προσπαθούν να το κάνουν με τον σωστό τρόπο. Βλέποντας τα πάντα με σύνεση και υπομονή. Η συναλλαγή δεν είναι μόνο αγορά μετοχών, αλλά μια συνολική αναδιάρθρωση με μια νέα εταιρική δομή σε βιώσιμη βάση λειτουργείας. Το πότε θα γίνει η νέα εταιρεία είναι αποκλειστικά στο πως θέλει να λειτουργήσει ο επενδυτής. Έβαλαν ένα πλαίσιο, το έφεραν, το είδαμε και καταλήξαμε σε συμφωνία. Τώρα είναι που ξεκινά η πραγματική δουλειά. Επειδή μέσα στην γενική συνέλευση δεν υπάρχουν ΜΜΕ, μπορεί να υπάρξουν και κάποιες ανακρίβειες χωρίς να το θέλουν».

Για τον σκοπό της συμφωνίας: «Να προστατευτεί η ποδοσφαιρική δραστηριότητα και να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές υποχρεώσεις όσο το δυνατόν καλύτερα για να μπορεί να προχωρήσει ο ΑΠΟΕΛ. Μπορεί να αλλάξουν κάποια πράγματα στους επόμενους μήνες. Όλοι θα δώσουν το άπαν των δυνατοτήτων τους για να καταλήξουμε σε αυτή την συμφωνία. Οποιαδήποτε πρόταση έρθει στο τραπέζι θα συζητηθεί στην γενική συνέλευση. Δεν θα απορρίψει το διοικητικό συμβούλιο του Χάρη Φωτίου καμία πρόταση»

Για τα λεφτά που θέλει ο ΑΠΟΕΛ: «Το πιο σημαντικό πράγμα είναι οι επόμενοι δυο-τρεις μήνες. Τα έσοδα είναι μηδαμινά, δεν υπάρχει επενδυτής. Από την ημέρα που ανέλαβε ο Χάρης Φωτίου, μπήκαν στα ταμεία 4.7 εκατομμύρια ευρώ και ανέλυσε από που μπήκαν. Υπάρχει η πλατφόρμα οικονομικής στήριξης. Οι μέτοχοι του ΑΠΟΕΛ, σε ενδεχόμενη συμφωνία, έχουν αξία. Άλλη μια ενέργεια θα είναι και η εξαγγελία των εισιτηρίων διαρκείας που θα εκδώσουμε στο επόμενο διάστημα. Ευελπιστούμε ότι τα εισιτήρια διαρκείας φέτος θα είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός»

Για τον προϋπολογισμό: «Υπάρχουν κάποια δεδομένα στην ομάδα και πάντα ο Χάρης Φωτίου σε αυτό το κομμάτι λειτουργεί μέχρι φτάνει το χέρι του. Γνωρίζει οτι πρέπει να αρχίσει να κτίζεται η ομάδα και είμαστε σε επικοινωνία με τον επενδυτή. Η πλευρά του επενδυτή ενημέρωσε τον Χάρη Φωτίου οτι μπορεί αν πράξει όπως θέλει. Άλλο το συναίσθημα και άλλο ο επαγγελματισμός στην συμφωνία. Δεν πρέπει να βλέπουμε το δέντρο και να χάνουμε το δάσος. Έχουμε μια συμφωνία με ένα πολύ μεγάλο ποδοσφαιρικό brand με μεγάλα προβλήματα το οποίο θα υποστεί μιας ολικής αναβάθμισης».

Για τη προσθεσμία: «Δεν υπάρχει προθεσμία από κανένα. Υπάρχει η καλή διάθεση για να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Βάζουμε ένα χρονικό ορίζοντα στην σκέψη μας για κάποιους μήνες, λόγω και των προηγούμενων συνομιλιών για να πετύχουμε την συμφωνία».

Για τη νέα εταιρεία: «Στο πλαίσιο της συμφωνίας του περιγράμματος, υπάρχει ρήτρα για σύμπραξη των δυο εταιρειών και η οποία θα θεωρείται συνέχεια της προηγούμενης εταιρείας. Η αδειοδότηση ανήκει στην εταιρεία ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο ΛΤΔ. Είναι πολύ περίπλοκο το περίγραμμα της συμφωνίας».

Για τα 12 εκατομμύρια ευρώ: «Το ποσό ισχύει. Ο επενδυτής μέσα από την πρόταση του, δείχνει και τον τρόπο σκέψης και την προσέγγιση του. Από τις 26 Μαΐου έχουμε ανακοινώσει 5 διακανονισμούς. Η πρόθεση όλων των πλευρών είναι ευλογία για τον ΑΠΟΕΛ. Έχουν όλοι τον ίδιο σκοπό».

Για το budget: «Έχει καθοριστεί ο προϋπολογισμός και θα εξαρτηθεί αναλόγως και με τις ανάγκες της ομάδας».