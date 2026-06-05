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«Καμία αρνητική απάντηση από προπονητή» – Τα δεδομένα με τον Ελ Αραμπί

ΓΗΠΕΔΟ

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«Καμία αρνητική απάντηση από προπονητή» – Τα δεδομένα με τον Ελ Αραμπί

Τι προκύπτει από τα ενδότερα του ΑΠΟΕΛ

Η επόμενη μέρα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, έφερε αέρα αισιοδοξίας στον ΑΠΟΕΛ. Η έλευση του Σάββα Λιασή και οι διεργασίες για να οδηγήσουν σε συμφωνία, φανερώνουν πως η ομάδα της πρωτεύουσας θέλει να περάσεις την επόμενη μέρα και να απαλλαγεί από τις παλιές αμαρτίες που έπνιξαν ομάδα και ταμείο.

Παράλληλα με τις διαβουλεύσεις, ο Χάρης Φωτίου και οι συνεργάτες του άνοιξαν και το κεφάλαιο του προπονητή. Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες ακούγεται έντονα πως ο Ηλίας Χαραλάμπους απάντησε αρνητικά στο ενδεχόμενο συνεργασίας, φημολογία η οποία ενόχληση τον επίσημο ΑΠΟΕΛ. Όπως προκύπτει από τα ενδότερα των γαλαζοκιτρίνων, «δεν κατατέθηκε σε κανέναν πρόταση και κανείς δεν αρνήθηκε να συνομιλήσει με την διοίκηση. Αντίθετα, όλοι ανέφεραν πως είναι τιμή τους να συζητήσουν με τον ΑΠΟΕΛ». Η ομάδα της πρωτεύουσας θα προχωρήσει με το σχετικό μοντέλο, δηλαδή τετ-α-τετ με τους εκλεκτούς ώστε να καταλήξει στον κατάλληλο.

Όσον αφορά στις πληροφορίες για τον Ελ Αραμπί, ο ΑΠΟΕΛ δεν θα γλιτώσει οποιοδήποτε ποσό. Έγινε πρόταση την πλευρά του ποδοσφαιριστή για συγκεκριμένο ποσό (320.000 ευρώ) που αφορά στην πρώτη δόση αλλά και για διακανονισμό των υπολοίπων. Ουσιαστικά οι γαλαζοκίτρινοι δεν αναμένεται πως θα γλιτώσουν οποιοδήποτε ποσό αφού η υπόθεση εκδικάστηκε ήδη στη ΦΙΦΑ.

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