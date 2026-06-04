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ΑΠΟΕΛ: Χειροκροτήματα… συμφωνίας, χορηγός μέχρι το 2030 και πληρωμές παικτών

ΓΗΠΕΔΟ

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ΑΠΟΕΛ: Χειροκροτήματα… συμφωνίας, χορηγός μέχρι το 2030 και πληρωμές παικτών

Πολλά ενδιαφέροντα από τη Γενική Συνέλευση των γαλαζοκιτρίνων

Με χειροκροτήματα έκαναν δεκτή την αναφορά του προέδρου του ΑΠΟΕΛ, Χάρη Φωτίου, τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης των γαλαζοκιτρίνων, σχετικά με τις συζητήσεις που αφορούν τις συζητήσεις με το επενδυτικό σχήμα, του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιασής.

«Συνεχίζεται η μεγάλη προσπάθεια και ελπίζουμε ότι λίαν συντόμως θα ολοκληρωθεί. Αναφέρομαι στην υπογραφή περιγραμματικής συμφωνίας με επενδυτικό ταμείο του Κύπριου επιχειρηματία και ΑΠΟΕΛίστα, Σάββα Λιασή. Το τελευταίο δίμηνο υπήρξαν πολλές συζητήσεις. Ώρες δουλειάς, συλλογή πληροφοριών, εργασίες που συνεχίζονται ασταμάτητα. Καθοριστικό ρόλο των όποιων προβλημάτων και εμποδίων προκύπτουν αποτελεί η κοινή γραμμή που έχουμε με το σωματείο. Θα ήθελα να σταθώ στη κομβική συμβολή της συμβουλευτικής επιτροπής.

Χωρίς εσάς ίσως να ήμουν ακόμα στον πρώτο καφέ με τον Σάββα Λιασή. Το περίγραμμα θα παρουσιαστεί στο τελευταίο μέρος των εργασιών από τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής. Η υπογραφή της συμφωνίας σε χρόνο ρεκόρ αποδεικνύει ότι όταν ο ΑΠΟΕΛ λειτουργεί με ενότητα, σοβαρότητα και συλλογική ευθύνη μπορεί αν μεγαλουργήσει.

Όμως, ακόμα, αυτό το περίγραμμα δεν είναι συμφωνία. Γι’ αυτό πρέπει να παραμείνουμε ταπεινοί, σοβαροί και με τα μανίκια πάνω, ελπίζοντας ότι θα καταλήξουμε μέσα στους επόμενους μήνες. Και αυτοί οι επόμενοι μήνες είναι πραγματικά δύσκολοι. Πρόκειται για αγώνα επιβίωσης και σας το λέω όσο πιο έντιμα και ταπεινά μπορώ. Ο ΑΠΟΕΛ δεν ανήκει στα έξι μέλη της εταιρείας. Και τα έξι μέλη δεν μπορούν να λύσουν τα άμεσα προβλήματα που έχουμε ενώπιον μας».

Σε άλλες ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις του είπε ότι υπάρχει συμφωνία με τη stoiximan για να παραμείνει χορηγός μέχρι το 2030. Υποστήριξε ότι το συμβούλιο πλήρωσε πέραν των 4.700.000 ευρώ σε διάφορες υποχρεώσεις. Επίσης, ανάφερε ότι θα γίνει πρόσληψη διευθυντή ποδοσφαίρου, τεχνικού διευθυντή και δύο σκάουτερ

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