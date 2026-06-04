Τα βρήκε και με Μοράις για τις οφειλές ο ΑΠΟΕΛ

Σε άλλη μια συμφωνία διευθέτησης μέσω διακανονισμού προχώρησε ο ΑΠΟΕΛ.

Όπως ενημέρωσαν οι γαλαζοκίτρινοι τα έχουν βρει με τον Νούνο Μοράις, σημειώνοντας πως το ντιλ επετεύχθη μέσα σε πνεύμα συνεργασίας και αλληλοκατανόησης.

Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΠΟΕΛ ενημερώνει ότι έχει επέλθει συμφωνία διευθέτησης μέσω διακανονισμού των οφειλών, προς τον Nuno Morais.

Συμφωνία που επιτευχθεί μέσα σε πνεύμα συνεργασίας και αλληλοκατανόησης, με τον Nuno Morais.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στον πιο σημαντικό στόχο που έχουμε ενώπιον μας, αυτή την στιγμή, που είναι η αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων που προκύπτουν.